Четыре тысячи на велосипеде: тюменский путешественник добрался до Крыма

Велопутешественник из Тюмени Виталий Огородников накануне добрался до черноморского побережья. В общей сложности на велосипеде он проехал почти четыре тысячи километров. До круглой цифры ему не хватило всего 42 километров. Напомним, 63-летний мужчина выехал из дома 15 июня по направлению в Краснодарский край и пересек полстраны. Раскрылся и сюрприз, о котором он в пути зарекался говорить – конечным пунктом назначения у путешественника стал Крым. 22 июля Виталий заселился в гостиницу в Черноморском, чтобы вовсю наслаждаться отдыхом и купаться в море.

Конечным пунктом назначения у путешественника стал Крым, куда он добрался за 37 дней. Фото со странички Виталия Огородникова

- Маршрут закончен. Краткий отчет о проделанной работе. Расстояние от моего подъезда до обелиска в Черноморском составило 3958 километров. В пути был 37 дней, из них в дороге 24 дня. 13 дней в общей сложности я не крутил педали - был в гостях, музеях, галереях, просто балдел на море или на Волге, - сообщил Виталий.

Виталий Огородников побывал и в Севастополе. Фото со странички Виталия Огородникова

Он добавил, что велосипед его не подвел и показал себя хорошо. Что касается проколов шин, то это обычная рядовая ситуация на дороге, тем более, что за все четыре тысячи километров это случилось всего пару раз.

Кстати, когда «Комсомолка» делала интервью с Виталием, застав его на полпути, он сетовал на то, что встретил мало путешественников-дальнобойщиков. Как выяснилось, просто все они были на юге: по мере того, как Огородников приближался к Краснодару и Севастополю, их становилось все больше. Попался даже велопутешественник из Франции Этьен, с которым тюменец встретился в Симферополе. Он ехал из Франции на Ялту, а затем в Грузию и Армению.

По пути велосипедист встретил немало своих собратьев - путешественников-дальнобойщиков. Фото со странички Виталия Огородникова

Попался даже велопутешественник из Франции Этьен. Фото со странички Виталия Огородникова

К слову, Виталия теперь узнают люди во многих регионах, а теперь и в Крыму, особенно после того, как его показали по местному телевидению.

- Раньше мне говорили: «Здравствуйте, вы откуда?». Я отвечал: «Здравствуйте, я из Тюмени». Эти два дня мне говорят: «Здравствуйте! Вы из Тюмени! Можно с вами сфотографироваться?», - поделился велопутешественник.

Виталия теперь узнают люди во многих регионах и просят сфотографироваться. Фото со странички Виталия Огородникова

В Черноморском Виталий Огородников планирует провести четыре-пять дней, а вот домой поедет уже не на велосипеде.

- Когда прошел маршрут, уже нет смысла и времени крутить той же дорогой, но обратно, - объяснил он свое решение.

ДОСЬЕ «КП»

Виталий Петрович Огородников (10 июля 1956, г. Тюмень) – поэт, художник, музыкант и велопутешественник. Первое его произведение поэма «Родовое дерево» увидела свет в 1999 году в газете «Тюмень литературная». После этого были публикации в газетах «Тюменские известия» и «Тюменская правда», подборки стихов в альманахах Тюмени, Ноябрьска, Сургута, в коллективном сборнике стихов «На зеленом холме» (2001), в журналах: «Врата Сибири» (2002), «Сибирские истоки» (2003), «Светоч» (2004). В Тюмени вышли три книги его стихов.

На велосипеде Виталий Огородников путешествует с завидной регулярностью. Он ездил через Урал в Элисту (Калмыкия), в Крым, в Мадрид и в Башкирию.

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