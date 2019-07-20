Таксист родился: жительница Тюмени родила в машине по дороге в роддом

На смартфон таксиста поступила заявка: клиент просил забрать его из микрорайона Антипино до одной из больниц Тюмени. Поездка не более получаса, но водитель и подумать не мог, что произойдёт в салоне его автомобиля за столь короткое время.

Роды в такси

Обычный день и обычный вызов, коих в день поступает до 30 штук, поступил около полудня 6 июля на смартфон водителя широко известного «Яндекс-такси». Таксист по имени Радик рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени», что заявка поступила из микрорайона Антипино, что находится на окраине Тюмени.

Клиент пожелал, чтобы его доставили в роддом №2, который расположен на улице Холодильная дом 58 в Тюмени. Время в поездке занимает не больше 25 минут. По словам таксиста, из подъезда дома вышли молодая женщина с животиком и мужчина. Оба гости из ближнего зарубежья. Они сели в автомобиль и общались между собой на родном языке. Как оказалось, позже, беременная не говорит по–русски. Молодая женщина постанывала, вздыхала, но не жаловалась. Водитель подумал, что у пассажирки на сносях просто болит спина и решил осторожнее везти клиентов.

Во время поездки мужчина, севший на переднее пассажирское сиденье, на ломаном русском языке рассказал таксисту, что везёт в роддом свою сестру. Ещё вчера она была на работе, а сегодня вдруг почувствовала себя плохо. Также он сообщил, что женщина долгое время не знала, что ждёт ребёнка.

Разговор двух мужчин вдруг прервал крик младенца. В полном шоке они обернулись и поняли, что пассажирка на заднем сиденье стала мамой.

Как признался позже водитель такси, в этот момент он разволновался. У него задрожали руки. Радик торопился доставить в роддом роженицу с малышом, так как боялся, что им грозит опасность.

- Я ехал, соблюдая все правила, хотя внутри меня будто кто-тот подгонял. Сейчас передать свои чувства я даже не в силах. Это был какой-то шок, небывалая концентрация, страх и адреналин одновременно. В этот момент я впервые в жизни мечтал о том, чтобы по пути мне встретились сотрудники полиции, которые с мигалками сопроводили бы мой автомобиль до больницы. Но, к сожалению, этого не произошло. Я благополучно добрался до роддома, где нас уже ждала бригада медиков, - вспоминает таксист.

В роддоме №2 уже ждали новорожденного и маму. Фото из открытых источников

Здоровый мальчик весом в три с половиной килограмма

Акушеры осторожно вызволили молодую мать с младенцем из салона автомобиля и переложили на каталку. Малыш внешне был крепким и здоровым.

Как рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, в роддом №2 женщина с уже родившимся ребёнком приехала на такси около полудня. Мать и новорожденного доставили в родовую, чтобы завершить все необходимые мероприятия. Они замерили рост, вес и основные показатели малыша, а также обследовали маму.

Родился мальчик 53 сантиметра, весом 3230 граммов. На момент рождения у малыша было удовлетворительном состояние. Также выяснилось, что женщина в процессе беременности не наблюдалась. Сейчас и женщина, и малыш уже выписались и находятся дома под наблюдением патронажной сестры.

Тюменцы, узнав эту историю, стали широко обсуждать и шутить в соцсетях:

«Ещё один таксист родился», «Теперь малыш имеет право пожизненно бесплатно ездить на «Яндекс-такси», «Мальчуган с рождения обеспечил себя работой, здоровья малышу», комментируют жители Тюмени.