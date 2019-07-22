Самолёт, вылетевший из Тюмени в Минеральные воды, совершил аварийную посадку

Пассажирский самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс «Тюмень – Минеральные воды» совершил аварийную посадку сегодня утром, 22 июля. Факт ЧП подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По словам руководителя пресс-службы Сергея Юсько, боинг 737 вылетел из тюменского аэропорта Рощино, но в какой-то момент сработал какой-то датчик. Экипаж самолёта принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета.

- Воздушное судно благополучно приземлилось, - отметил он.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области информацию о происшествии также подтвердили.

- Вызов поступил на станцию скорой помощи в 8.08. После посадки обращений за медицинской помощью не было, бригада заканчивает дежурство на месте, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

В Уральском СО СУ СК РФ на транспорте отметили, в настоящее время по факту экстренной посадки проводится доследственная проверка.

- Самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и 5 членов экипажа. В 8 часов 13 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, - отметили в пресс-службе.

Фото: Уральский СО СУ СК РФ на транспорте

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Опрашиваются члены экипажа, наземные службы аэропорта и представители авиакомпании. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Судя по табло на сайте аэропорта, по расписанию рейс ЮТ509 должен был вылететь в 9 часов утра, однако теперь вылете перенесён на 12 часов местного времени.