2019-07-13T10:43:04+03:00
Общество

Тюменцы сделают фасад здания из бумаги по принципам эклектики

, куратор фестиваля восстановления
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцы сделают фасад здания из бумаги по принципам эклектикиТюменцы сделают фасад здания из бумаги по принципам эклектикиФото: pixabay.com
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20 июля горожане поговорят об эклектике в современном мире и сделают фасад здания из бумаги и подручных материалов. Встреча пройдет в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1) с 14:00 до 16:00, вход свободный.

Интерактивную лекцию проведет студент-архитектор, куратор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Владимир Скалдин. Он расскажет об истории направления, развитии и том, как появилась идея комбинировать разные стили. Также вместе с участниками тюменец обсудит влияние местной культуры на новейшую архитектуру. Во второй части встречи горожане попробуют создать фасад здания из бумаги, картона, стекла и фактурных материалов. Владимир приглашает принять участие не только дизайнеров и архитекторов, но также и любителей, тех, кому интересно узнать об архитектуре больше.

— Эклектика интересна тем, что это своеобразное и вольное направление, она о переосмыслении стилей и окружающего пространства. Она помогает изучить, понять город, его историю и развитие. Поэтому на встрече мы обсудим архитектурные решения, которые были предприняты в тюменских постройках, я расскажу и объясню все стеклянные, пластические, непонятные сложные формы, которые сейчас можно увидеть на наших улицах, — отметил Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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