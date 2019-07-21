Последствия грозы в Тюмени: город без воды, сорванные крыши, разбитые машины и сломанные деревья

Невыносимая жара последних дней завершилась вечером 21 июля в Тюмени стихийным апокалипсисом. Около восьми вечера на город обрушилась буря. Сильный ветер срывал крыши, ронял светофоры, ломал деревья, сносил рекламные щиты и даже светофоры. Гроза и ливень бушевали около 20 минут, на это время весь город погрузился во тьму.

Светофор вырван, но работает. Фото из соцсети ВКонтакте

После затишья тюменцы стали выкладывать в соцсетях фото разгулявшейся стихии. Подсчитать убытки на данный момент не представляется возможным. Уже известно о десятке повреждённых автомобилей только по фотографиям из соцсетей.

Повреждены десятки автомобилей. Фото из соцсети Вконтакте

В домах, где сорвало крышу, случился потоп. Незакрытые балконы и окна стали причиной испорченной мебели и техники. Сломанные деревья перекрыли пешеходные зоны и дороги. Сильным ветром были напрочь снесены несколько заборов у строящихся многоэтажек, вырваны скамейки, упали опоры уличного освещения.

Кроме того, в районах города, где прошёл дождь затопило улицы. Так, на перекрёстке улиц Прокопьева и Артамонова капоты проезжающих автомобилей волнами захлёстывает вода. Информации о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.

Затоплены улицы города. 50 лет Октября в Тюмени. Фото из соцсети ВКонтакте

Однако известно, что часть города осталась без воды по причине попадания молнии в Метелевский водозабор. Так ли это на самом деле, пока выясняется. В пресс-службе Водоканала на звонки корреспондента «Комсомольской правды-Тюмени» не отвечают. При этом жители Южного микрорайона города заявляют, что воды в их кранах сейчас нет.

Сораны крыши с домов. Фото из соцсети ВКонтакте

Сами тюменцы в городских пабликах сообщают о том, что на СНТ «Мелиоратор» горит трансформатор, на Волгоградской и Амурской отключено электричество. Там упавшие деревья оборвали провода. Все экстренные службы города работают в режиме повышенной готовности и устраняют последствия стихии. При этом в районе Лесобазы, на Мысу и в Восточном микрорайоне капли дождя едва упали.

Снесены заборы и скамейки. Фото из соцсети Вконтакте

Добавим, что СМС-рассылки о надвигающейся бури и объявлении о штормовом предупреждении от МЧС не поступало. После разгула стихии на мобильные телефоны тюменцев стали поступать сообщения от ведомства о штормовом предупреждении на 22 июля.