2019-07-21T20:36:28+03:00
Происшествия

Последствия грозы в Тюмени: город без воды, сорванные крыши, разбитые машины и сломанные деревья

Экстренные службы устраняют последствия стихии [видео]
Алена Кульмухаметова
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Перед бурей небо над Тюменью почернело. Фото из соцсети ВКонтактеПеред бурей небо над Тюменью почернело. Фото из соцсети ВКонтакте
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Невыносимая жара последних дней завершилась вечером 21 июля в Тюмени стихийным апокалипсисом. Около восьми вечера на город обрушилась буря. Сильный ветер срывал крыши, ронял светофоры, ломал деревья, сносил рекламные щиты и даже светофоры. Гроза и ливень бушевали около 20 минут, на это время весь город погрузился во тьму.

Светофор вырван, но работает. Фото из соцсети ВКонтакте

Светофор вырван, но работает. Фото из соцсети ВКонтакте

После затишья тюменцы стали выкладывать в соцсетях фото разгулявшейся стихии. Подсчитать убытки на данный момент не представляется возможным. Уже известно о десятке повреждённых автомобилей только по фотографиям из соцсетей.

Повреждены десятки автомобилей. Фото из соцсети Вконтакте

Повреждены десятки автомобилей. Фото из соцсети Вконтакте

В домах, где сорвало крышу, случился потоп. Незакрытые балконы и окна стали причиной испорченной мебели и техники. Сломанные деревья перекрыли пешеходные зоны и дороги. Сильным ветром были напрочь снесены несколько заборов у строящихся многоэтажек, вырваны скамейки, упали опоры уличного освещения.

Кроме того, в районах города, где прошёл дождь затопило улицы. Так, на перекрёстке улиц Прокопьева и Артамонова капоты проезжающих автомобилей волнами захлёстывает вода. Информации о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.

Затоплены улицы города. 50 лет Октября в Тюмени. Фото из соцсети ВКонтакте

Затоплены улицы города. 50 лет Октября в Тюмени. Фото из соцсети ВКонтакте

Однако известно, что часть города осталась без воды по причине попадания молнии в Метелевский водозабор. Так ли это на самом деле, пока выясняется. В пресс-службе Водоканала на звонки корреспондента «Комсомольской правды-Тюмени» не отвечают. При этом жители Южного микрорайона города заявляют, что воды в их кранах сейчас нет.

Сораны крыши с домов. Фото из соцсети ВКонтакте

Сораны крыши с домов. Фото из соцсети ВКонтакте

Сами тюменцы в городских пабликах сообщают о том, что на СНТ «Мелиоратор» горит трансформатор, на Волгоградской и Амурской отключено электричество. Там упавшие деревья оборвали провода. Все экстренные службы города работают в режиме повышенной готовности и устраняют последствия стихии. При этом в районе Лесобазы, на Мысу и в Восточном микрорайоне капли дождя едва упали.

Снесены заборы и скамейки. Фото из соцсети Вконтакте

Снесены заборы и скамейки. Фото из соцсети Вконтакте

Добавим, что СМС-рассылки о надвигающейся бури и объявлении о штормовом предупреждении от МЧС не поступало. После разгула стихии на мобильные телефоны тюменцев стали поступать сообщения от ведомства о штормовом предупреждении на 22 июля.

На Тюмень обрушился ливень с грозой и сильным ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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