В Тюмени празднуют Всемирный день шоколада

11 июля все любители сладкого празднуют Всемирный день шоколада. Благодарность нужно выразить французом, они первыми в 1995 году придумали и провели первый день шоколада.

Существует мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки и называли его «пища богов». Когда шоколад привезли в Европу, аристократия прозвала его «черным золотом». Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.

– Современная наука уже установила, что в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению, - рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – Я люблю шоколад, особенно темный, который стимулирует выброс гормонов счастья, соответственно улучшается настроение, такой отдых, когда до отпуска еще далеко.

В сам же День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на фабриках, заводах или в кондитерских, изготавливающих шоколад и его производные. Именно здесь всем желающим рассказывают, как и из чего готовится шоколад, проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада и даже мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколатье.

– Праздник шоколада поистине можно назвать общим праздником для всех, ведь это лакомство любят абсолютно все. Черный, молочный, красный, белый, крафтовый, с орешками или ягодами – каждый человек на этой планете найдет для себя лакомство из шоколада по душе, – делится Анастасия Протыняк, тюменский кондитер. – Тюменцы очень часто выбирают торты с шоколадом и в начинке, и в декоре, при чем предпочтение отдаются темному шоколаду. Здорово, что в Тюмени есть официальные дилеры ведущих марок шоколада.

– У нас каждый день проходят бизнес-мероприятия и частные праздники: свадьбы, юбилеи и другие значимые события. Почти все мероприятия включают в себя фуршет или банкет. Наши гости при заказе питания, всегда обращают внимание на то, чтобы в меню были десерты. Самые популярные и любимые десерты наших гостей – сладости на основе или с добавлением шоколада: трайфлы, макаронс, торты, пирожные и многие другие, – рассказывает Ольга Собчук, заместитель директора по маркетингу и продажам Бизнес отеля «Евразия». – Все десерты мы производим в собственной кондитерской, под руководством шеф-кондитера Елены Тихонравовой. Мы считаем, что любой продукт должен быть качественным, поэтому работаем только с премиальным бельгийским шоколадом: молочным, белым, горьким, с лаймом, клубникой или с апельсином. Он натуральный, не содержит искусственных добавок, именно поэтому гости очень любят наши десерты.

А уже 19 июля тюменцев ждет еще один сладкий праздник – день пирожков с малиновым вареньем.