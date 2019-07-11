Тюменцам напомнили, где собирать грибы и как ими не отравиться

Лето в Тюменской области в самом разгаре, а это значит, что совсем скоро начнётся грибной сезон. Редкие грибочки горожане уже собирают, поэтому не будет лишним ещё раз напомнить тюменцам о правилах сбора лесного деликатеса. Вместе с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области наше издание подготовило памятку по сбору и приготовлению грибов.

Чтобы избежать отравлений грибами, нужно соблюдать элементарные правила профилактики:

- собирайте только известные вам грибы. Видов ядовитых грибов – около 25, а среди смертельно ядовитых – бледная, зелёная, весенняя и зловонная поганки. Их часто путают с зелёной сыроежкой и шампиньонами.

- не собирайте и не покупайте на рынке переросшие, дряблые, червивые грибы и грибы, покрытые плесенью;

- не собирайте грибы вдоль дорог! Даже съедобные грибочки в таких неблагоприятных экологических условиях приобретают токсические свойства. Они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий и другие тяжелые металлы.

- собрали грибы – сразу обрабатывайте, ибо этот продукт скоропортящийся;

- заготавливать впрок можно только молодые грибы. Солить, сушить, мариновать каждый вид грибов нужно отдельно.

- перед тем, как отварить грибы, тщательно их вымойте и очистите от песка и почвы.

- обязательно слейте воду после отваривания.

КАК ГОТОВИТЬ ГРИБНЫЕ КОНСЕРВЫ?

Между тем, в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области подчеркнули, что даже домашние заготовки могут стать причиной заболевания ботулизмом (заражение организма инфекционно-токсичной бактерией «клостридиум ботулинум», приводящее к поражению центральной и периферической нервной системы, - прим.ред.).

Для предотвращения заболевания нужно так же соблюдать меры профилактики:

- срезать грибы так, чтобы не загрязнять их дополнительно почвой;

- замочить в холодной воде, добавить соли и тщательно промыть проточной водой.

- варить грибы 2-3 раза, сливая воду и заливая сырьё чистой водой;

- чтобы предупредить выделение токсина микроорганизмами, добавьте грибы в 10% раствор соли и 2% раствор уксусной кислоты.

- полученные консервы нужно простерилизовать;

- закупорить банки необходимо плотными полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой. Если вы закупорите банку металлической крышкой – создадите благоприятную атмосферу для размножения клостридий ботулизма.

- храните консервы при низкой температуре (3-6 градусов)

- съешьте грибы в течение 12 месяцев.

КСТАТИ

Грибы не рекомендуется употреблять людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет.