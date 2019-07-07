«Лето в Тобольском Кремле» - 2019: классическая музыка, опера и колокольный звон

Голос оперной дивы Анны Матис с дерзкой арией «Кармен» слился со звучанием колоколов Софийского-Успенского Кафедрального собора. Такой тандем мог случиться только на музыкальном фестивале «Лето в Тобольском Кремле», который состоялся 6 июля в Тобольске.

Концерт под открытым небом на Красной площади

Тем, кто никогда не был в Тобольске, трудно представить весь колорит этого города. Культурная столица Сибири известна не только величайшими людьми, внёсшими весомый вклад в культуру и науку, но и как места заключения. Большая белокаменная крепость на высоком берегу Иртыша хранит в себе воспоминания нескольких сотен лет. На Красной площади Тобольского кремля соседствуют дворец наместника, музеи, в числе которых тюрьма, и соборы. Именно там, у зубчатых стен цитадели первых сибирских первопроходцев гостеприимно расположилась сцена, на которой выступили солисты Академии молодых оперных певцов одного из ведущих музыкальных театров мира - Мариинского.

Тюменский филармонический оркестрФото: Алена Кульмухаметова

В «Оперном Гала» Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла тюменской филармонии вместе с молодыми солистами «мариинки» исполнили арии Верди, Безе, Рахманинова, Россини, Сен-Санса, Чайковского и Моцарта. Андрей Серов, Ярослав Петряник, Савва Хастаев, Наталья Павлова, Татьяна Старкова, Анна Матис и хоровая капелла «держали» публику на волне музыки и голоса в течение двух часов и это не смотря на проливной дождь. Сама сцена, где находились музыканты и артисты, находилась под навесом, а вот зрителям, большинство из которых пришли в элегантных нарядах, манто, погода приготовила настоящее испытание. Отметим, что организаторы предусмотрели и этот вариант, разместив на стульях дождевики.

Дождь не испугал зрителейФото: Алена Кульмухаметова

Разогреть ценителей музыки помогла задорная «Кармен» и дерзкий «Фигаро». Большая часть арий и ансамблей исполнялась на итальянском языке, но эмоции, голос, музыка и мимика артистов передавала всю гамму чувств. Люди слушали звуки музыки и сильнейшие голоса России перекликающиеся со звоном бьющих колоколов.

По данным организаторов, в этом году одиннадцатый музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» посетили три тысячи человек. Зрители были самые разные. Кто-то являлся ценителем музыки, кто-то впервые пришёл послушать классику.

- Если бы понимала, о чём они поют, - комментировала одна из зрительниц исполнение Анной Матис арии «Самсон и Далила», - то заплакала бы.

- За тебя плачет непогода, природа понимает, - поддержала зрительницу соседка.

Интерес к музыкальному фестивалю в Тобольске растёт год от года. Всё больше туристов выбирают свой отпуск в культурную столицу Сибири ради "живой" классики.

Лариса Гергиева поделилась планами на следующий фестивальФото: Алена Кульмухаметова

Несравненная Лариса Гергиева

Из года в год музыкальный фестиваль становится всё шире и привлекает огромное количество туристов в Тобольск. Программу мероприятия "Лето в Тобольском Кремле" в 2019 году тщательно продумала народная артистка РФ, художественный руководитель Академии оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. Перед открытием фестиваля Лариса Абисаловна, которая не первый раз посещает Тобольск, рассказала о том, как шла подготовка к фестивалю.

- Мы опять здесь. Как это здорово, когда в небольших городах нашей страны замечательной, не только рождаются, но и укореняются эти фестивали. Программа, с которой мы приехали, включает настоящие оперные хиты западноевропейских и русских композиторов. Но мы должны петь уметь, в первую очередь, именно русскую музыку. Я вижу красоту, что нас окружает, купола и у меня рождается план создать программу с отражением русской культуры. У нас есть немало опер, в которых она отражена.

Артистка заявила, что она признательна тем людям, от которых зависит проведение таких мероприятий и предлагает расширить программу фестиваля.

- Есть люди, которые никогда не слышали оркестр и голоса оперных певцов и ценно то, что артисты Мариинского театра приехали в небольшой город. Думаю, такие фестивали нужны во всех малых городах, - сказала Лариса Гергиева.

Анна МатисФото: Алена Кульмухаметова

Подготовка к новому фестивалю

Оркестр ещё репетировал, а солисты распевались перед концертом, когда организаторы начали переговоры о новом двенадцатом фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Идеи по его воплощению пока держатся в тайне. Репертуар и программа будут зависеть от артистов, которые пожелают приехать в Тобольск.

Гостепримный Тобольск вновь ждёт гостейФото: Алена Кульмухаметова

Напомним, что впервые фестиваль оперной музыки состоялся в 2006 году с оперой Мусоргского «Борис Годунов». В Тобольске пели солисты Московского театра «Новая опера», Мариинского театра, Камерный хор и хор Смольного монастыря. Играл симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Дважды фестиваль посещал народный артист РФ Дмитрий Хворостовский.