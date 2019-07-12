Тюменцам рассказали, как можно стать стюардом

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники со всего мира.

Профессия бортпроводник имеет почти вековую историю. Впервые на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, еще в 1928 году в Германии. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.

– Бортпроводник в салоне пассажирского самолета – наиболее важная персона, так как он отвечает не только за комфорт, но и за безопасность пассажиров, за психологический комфорт во время полета, - поделился Дмитрий Комаров, пилот, командир летного отряда города Тюмени ПАО «Авиакомпании ЮТэйр». – В этот день в нашей авиакомпании проходят поздравления и вручения официальных благодарностей от руководства. А раз в год мы проводим профессиональный конкурс среди команд бортпроводников.

Сначала бортпроводниками были исключительно мужчины – чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек – это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок, к тому же эта идея имела психологическую составляющую – ведь если хрупкая девушка комфортно чувствует себя во время полета, то и пассажирам, которые летят в первый раз, или же боятся летать, не стоит переживать. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени.

Дмитрий Комаров рассказал, что на данный момент в процентном соотношении девушек-бортпроводников больше, чем мужчин. Но при выборе кандидата на должность, предпочтения отдают профессиональным навыкам и уровню подготовки.

Для того, чтобы стать стюардом или стюардессой необходимо пройти медицинскую и психологическую проверки, а затем обучение в школе бортпроводников. Многие авиакомпании при подборе персонала используется принцип «трех О»: это образ внешний (речь, мимика, макияж, внешняя привлекательность); образ внутренний (наличие необходимых черт характера); образ профессиональный (профессиональные знания и навыки).

– Профессия бортпроводника считается одной из самых романтичных специальностей в мире. Многие хотят взлететь к облакам. Я очень уважаю людей, которые сделали небо своей профессией, ведь кроме романтики, на плечах всего летного экипажа лежит огромная ответственность, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».