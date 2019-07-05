Со школьной скамьи в будущую профессию

40 выпускников Туртасской средней школы получили аттестаты о среднем образовании. Шестнадцати из них также были вручены сертификаты об окончании профильного класса.

На протяжении двух лет под руководством школьных учителей и преподавателей вуза ученики углубленно изучали математику, физику и русский язык. Как отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Туртасской средней школы Лариса Рябцева, на едином государственном экзамене они продемонстрировали достойные результаты – средний балл выпускников по математике профильного уровня был выше общероссийского.

Знакомство с востребованными в топливно-энергетическом комплексе профессиями начинается для школьников в 10 классе с поступлением в профильный класс. ООО «РН-Уватнефтегаз» курирует три таких класса в Тюменской области – два класса в поселке Туртас Уватского района и один класс в городе Тюмени. Во время учебы дети совершают экскурсии на производственные объекты Уватского проекта, общаются с сотрудниками нефтепромыслов, участвуют в корпоративных мероприятиях.

Классный руководитель 11 «А» класса Туртасской средней школы Татьяна Куликова уверена, что ее ученики умные, мотивированные и талантливые дети. «За время учебы и посещения производственных площадок у них сформировалось четкое представление о будущей профессии. Всё это стало возможным благодаря программе, которую реализуется в нашей школе», - рассказала Татьяна Куликова.

Выпускник Данила Разумовский вместе с аттестатом получил золотую медаль. Свою трудовую деятельность молодой человек планирует связать с крупнейшей нефтяной компанией России.