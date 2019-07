НЛО в Тюмени: вспоминаем самые яркие нашествия «пришельцев» и «инопланетян»

Всемирный день НЛО или День уфолога – специалиста по изучению необычных явлений – отмечают во всём мире 2 июля. Термин «уфолог» происходит от аббревиатуры UFO, аналогичной русскому НЛО (неопознанный летающий объект). В этот день мы решили вспомнить необычные летающие объекты, которые видели в небе наши тюменцы. Некоторые из них поддаются простому логическому объяснению, другие так и остаются без ответа.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТЕОРИТ

Шесть лет назад тюменские соцсети пестрели тревожными сообщениями от свидетелей невероятного события – в небе пролетело что-то невероятное! То ли потерпел крушение большой пассажирский самолёт, то ли пронёсся метеорит, то ли случилось нечто такое, что доселе неведомо науке. Однако официальные версии не выдвигались.

На место, где предположительно пронеслось НЛО, отправились тюменские спасатели, и вывод они сделали практически сразу – ЧП произошло в соседней, Челябинской, области (да-да, пролетел тот самый челябинский метеорит).

Его было видно не только в Тюменской, но и в Свердловской и Курганской областях. Причём жителям последнего региона досталось больше всех – взрывной волной повышибало окна, посносило горшки с подоконников и даже сняло обивку с крыш.

НА НЕДЕЛЬКУ В КОМАРОВО

Три года спустя появилось новое сообщение о нашествии НЛО, теперь уже точно у нас, в районе Комарово. Три объекта в виде правильного треугольника медленно двигались по небу. Ошарашенные нашествием «инопланетян», тюменцы были уверены: это явно не самолёт и не дрон. Между тем, точного объяснения этому явлению так и не нашли, хотя назывались и самые невероятные версии. В том числе – гроздья воздушных шаров, которые запустили новоиспечённые молодожёны во время свадьбы.

ЯРКИЙ ШАР

В августе 2017 года в Тюменскую область «залетел» ещё один НЛО, которого успел поймать на камеру местный житель. Мужчина снимал красивый закат, однако вместе с ним «закатился» и внезапно возникший огненный шар с юго-запада. Тюменец разглядел, что за свечением яркой белой плазмы скрыт тёмный объект, поглощающий свет и не отражающий яркую плазму на своей поверхности.

– Яркий огненный шар внезапно возник и пролетел очень быстро и низко. Ниже облаков, возможно всего 200 метров над землей, – рассказывал тогда автор видео. – Когда НЛО было практически над нами, потоки плазмы иссякли и объект, материализуясь стал увеличиваться в размерах. Увеличиваясь, НЛО приобрёл форму крупной сферы или овала, в три раза объемнее, чем оно было 10 секунд назад.

НЛО в небе над Тюменью .We watched the sky, when suddenly a dark object materialized, which emitted a bright light, the glow was like a white plasma. Location Tymen city, Russia 19 ...