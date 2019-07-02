НЛО в Тюмени: вспоминаем самые яркие нашествия «пришельцев» и «инопланетян»

Всемирный день НЛО или День уфолога – специалиста по изучению необычных явлений – отмечают во всём мире 2 июля. Термин «уфолог» происходит от аббревиатуры UFO, аналогичной русскому НЛО (неопознанный летающий объект). В этот день мы решили вспомнить необычные летающие объекты, которые видели в небе наши тюменцы. Некоторые из них поддаются простому логическому объяснению, другие так и остаются без ответа.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТЕОРИТ

Шесть лет назад тюменские соцсети пестрели тревожными сообщениями от свидетелей невероятного события – в небе пролетело что-то невероятное! То ли потерпел крушение большой пассажирский самолёт, то ли пронёсся метеорит, то ли случилось нечто такое, что доселе неведомо науке. Однако официальные версии не выдвигались.

Метеорит в Челябинске, который увидели в Тюменской области. Фото: соцсети

На место, где предположительно пронеслось НЛО, отправились тюменские спасатели, и вывод они сделали практически сразу – ЧП произошло в соседней, Челябинской, области (да-да, пролетел тот самый челябинский метеорит).

Поиск Челябинского метеорита, март 2013 года.15 февраля 2013 года под Челябинском упал метеорит, который стал самым разрушительным и знаменитым за все время существования человечества! Почти сразу начались его поисками, непосредственным участником которых и стал автор... Уже через неделю после выпадения осколков метеорита стало ясно, что выпало их немало по всей траектории полета... Местные жители, особенно в эпицентре первого взрыва (а всего их было порядка четырех), в поселках Депутатский, Первомайский, городе Еманжелинка начали буквально килограммами собирать осколки... Чуть позже к ним подтянулись охотники за метеоритами и перекупщики из Москвы, Европы, и даже Америки... Метеорит в марте, после того, как сошел снег, было найти не просто, но возможно. Но под Челябинском, по предположениям ученых, выпало на самом деле, порядка 2 тысяч тонн метеоритного вещества, а за все время поисков найдено не больше тонны! Так что у желающих есть еще возможность найти свой осколок... Одно "но": небольшие куски найти уже непросто, ,они могли уйти под землю, а большие, улетевшие дальше за Миасс, редки, и, возможно, всего несколько на сотню квадратных километров... Но шанс есть, и вполне реальный!Да, еще - Челябинский метеорит - обыкновенный хандрит, т.е. каменный, и магнитоискателями магнитится очень плохо

Его было видно не только в Тюменской, но и в Свердловской и Курганской областях. Причём жителям последнего региона досталось больше всех – взрывной волной повышибало окна, посносило горшки с подоконников и даже сняло обивку с крыш.

НА НЕДЕЛЬКУ В КОМАРОВО

Три года спустя появилось новое сообщение о нашествии НЛО, теперь уже точно у нас, в районе Комарово. Три объекта в виде правильного треугольника медленно двигались по небу. Ошарашенные нашествием «инопланетян», тюменцы были уверены: это явно не самолёт и не дрон. Между тем, точного объяснения этому явлению так и не нашли, хотя назывались и самые невероятные версии. В том числе – гроздья воздушных шаров, которые запустили новоиспечённые молодожёны во время свадьбы.

НЛО, пролетевшие косяком. Фото: соцсети

ЯРКИЙ ШАР

В августе 2017 года в Тюменскую область «залетел» ещё один НЛО, которого успел поймать на камеру местный житель. Мужчина снимал красивый закат, однако вместе с ним «закатился» и внезапно возникший огненный шар с юго-запада. Тюменец разглядел, что за свечением яркой белой плазмы скрыт тёмный объект, поглощающий свет и не отражающий яркую плазму на своей поверхности.

– Яркий огненный шар внезапно возник и пролетел очень быстро и низко. Ниже облаков, возможно всего 200 метров над землей, – рассказывал тогда автор видео. – Когда НЛО было практически над нами, потоки плазмы иссякли и объект, материализуясь стал увеличиваться в размерах. Увеличиваясь, НЛО приобрёл форму крупной сферы или овала, в три раза объемнее, чем оно было 10 секунд назад.

НЛО в небе над Тюменью .We watched the sky, when suddenly a dark object materialized, which emitted a bright light, the glow was like a white plasma. Location Tymen city, Russia 19 ...

ВЕНЕРА – НЛО

В последний раз тюменцы столкнулись с «НЛО» в конце ноября 2018 года. Практически зимней ночью горожане увидели огромный яркий шар, похожий на звезду, но гораздо крупнее по размерам. Перепугавшиеся пользователи соцсетей стали придумывать различные варианты, что же это «такое летающее», но на деле всё оказалось куда проще.

Венеру приняли за НЛО. Фото: соцсети

Как рассказал тогда «Комсомольской правде – Тюмень» астроном-любитель Виталий Угренинов, это «утренняя звезда» Венера, которую часто принимают за НЛО из-за необычной яркости. В телескоп она выглядит как убывающая Луна, потому что освещена сбоку. Особенно хорошо ее видно зимой, при похолодании, когда небо становится ясным и перед восходом Солнца.

КСТАТИ

На карте международного сайта UFO-STALKER, который публикует различные новости «из жизни НЛО», Тюмень занимает далеко не последнее место среди городов, где чаще всего жители видели неопознанные объекты. Чаще всего на инопланетян везёт жителям Заречного микрорайона. По два раза НЛО видели на ул. Мичурина, на ул. Заозёрной и ул. Ломоносова. Один раз – на ул. Республики (на перекрёстке с Перекопской). Ещё один раз НЛО было замечено прямо над рекой Тура.

Скриншот карты НЛО

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