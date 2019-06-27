Женская консультация Городской поликлиники №17 – победитель конкурса «Клиника года-2019»

Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» стала победителем в номинации «Лучшая клиника в области гинекологии».

Главный врач Городской поликлиники №17 Татьяна Клещевникова отметила, что в медучреждении стараются сделать всё, чтобы оказанная медицинская помощь женщинам была качественной и безопасной.

- Это большая награда для наших сотрудников и всех нас. Хочется выразить слова благодарности нашим пациенткам. Большое вам спасибо! – поблагодарила главврач.