Центр аллергии и астмы «Парацельс» – победитель конкурса «Клиника года-2019»
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
Центр аллергии и астмы «Парацельс» стал победителем в номинации «Лучшая клиника в области лечения аллергии».
Врачи центра поблагодарили пациентов за награду от «Комсомолки» по результатам народного голосования в области аллергологии.
- Спасибо всем, кто за нас голосовал. Хотим пожелать всем поскорее попрощаться с симптомами аллергии, если у вас таковые остались, а мы будем работать и дальше! – отметила заведующая отделением аллергологии Юлия Яснова.
Центр аллергии и астмы «Парацельс».
ИСТОЧНИК KP.RU