Лабораторная служба «Хеликс» – победитель конкурса «Клиника года-2019»
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
Лабораторная служба «Хеликс» стала победителем в номинации
«Лучшая диагностическая лаборатория».
Директор сети диагностических центров «Хеликс Тюмень» Юрий Батюков выразил благодарность клиентам за возможность получить награду от «Комсомолки».
- Мы занимаемся выполнением лабораторных исследований для наших земляков и предоставлением врачебных услуг. Огромное спасибо, наши дорогие клиенты! Мы и впредь будем поддерживать высокие стандарты качества обслуживания и будем рады видеть вас в наших диагностических центрах.
Лабораторная служба «Хеликс».
ИСТОЧНИК KP.RU