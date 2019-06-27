2019-06-27T13:00:21+03:00
Клиника года Тюмень

«Филатовская клиника» – победитель конкурса «Клиника года-2019»

В Тюмени прошло награждение участников народного голосования в рамках проекта «Клиника года-2019»
Алексей КОСЕНЧУК
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«Филатовская клиника» признана лучшим многопрофильным медицинским центром. Фото Ивана Горбунова«Филатовская клиника» признана лучшим многопрофильным медицинским центром. Фото Ивана Горбунова
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Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

«Филатовская клиника» стала победителем в номинации

«Лучший многопрофильный медицинский центр»

Цель «Филатовской клиники» – быть лучшим многопрофильным центром европейского формата. Об этом заявил главный врач многопрофильного медицинского центра Юрий Тунгусов.

- Мы хотим, чтобы нашим пациентам было комфортно у нас находиться, ведь правильный эмоциональный настрой – это уже половина успеха. В основе работы «Филатовской клиники» – только доказанные методы диагностики и лечения. Выражаю благодарностью всем, кто за нас голосовал!

Многопрофильный медицинский центр «Филатовская клиника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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