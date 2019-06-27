«Филатовская клиника» – победитель конкурса «Клиника года-2019»
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
«Филатовская клиника» стала победителем в номинации
«Лучший многопрофильный медицинский центр»
Цель «Филатовской клиники» – быть лучшим многопрофильным центром европейского формата. Об этом заявил главный врач многопрофильного медицинского центра Юрий Тунгусов.
- Мы хотим, чтобы нашим пациентам было комфортно у нас находиться, ведь правильный эмоциональный настрой – это уже половина успеха. В основе работы «Филатовской клиники» – только доказанные методы диагностики и лечения. Выражаю благодарностью всем, кто за нас голосовал!
Многопрофильный медицинский центр «Филатовская клиника».
ИСТОЧНИК KP.RU