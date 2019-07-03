Покорили Тюмень и северные округа: чем белорусские продукты лучше?

Почему по-настоящему хорошая колбаса не может стоить 200 рублей, зачем на конфеты устанавливают скидку 50% и где можно три раза в неделю бесплатно попробовать лучшие продукты белорусских производителей – в нашем материале.

Не все равно

О магазине белорусских продуктов я впервые услышала от знакомой, она в разговоре с мужем быстро перечисляла продукты, которые точно необходимо взять к ужину. Когда список перевалил 10-ю позицию, я со смехом спросила, вы что в *название сетевого магазина* давно не ездили? На что девушка ответила: «А мы ушли из сетевиков уже как полгода, закупаемся только в «Белорусских продуктах», там обалденная молочка, куча мясных полуфабрикатов, конфеты вкусные, пюрешки фруктовые – вкус детства».

Скажу честно, тогда я просто подумала, что вряд ли какой-то магазинчик, даже с товарами из другой страны, может соперничать с сетевыми гигантами. Но уже через день о тех самых пюрешках из детства вновь услышала от коллеги. Тогда я решила и в магазин сходить и разузнать о нем как можно больше.

Оказалось, что «Белорусские продукты» – это оптово-розничная компания. В Тюмени открыто уже 8 магазинов, еще два в Ханты-Мансийске и по одному в Тобольске, Югорске и Сургуте Здесь продают продукты питания, произведенные в Республике Беларусь. Своей сильной стороной сеть считает сочетание традиционной рецептуры и высоких стандартов качества, а еще отличное обслуживание. На сайте так и написано - «Нам не все равно». Компания, кстати, входит в десятку лидеров среди дилеров белорусской продукции в России.

На полках магазинов достаточно большой ассортимент продуктов питания: молочная продукция, мясо и колбасы, заморозка всех видов, консервация, сахар, хлеб, всевозможные кондитерские изделия и многое другое. Именно тут можно найти легендарные колбасы и сыры Белоруссии.

Специально для сомневающихся во вкусовых качествах продуктов, а так же для тех, кто привык сначала пробовать, а потом покупать, 3 раза в неделю в каждом магазине проходит бесплатная дегустация лучших товаров.

На полках магазинов достаточно большой ассортимент продуктов питания

Что насчет свежести?

Понятно, что продукты, произведенные в Белоруссии, за несколько часов на полках магазина Сургута или Тюмени точно не окажутся. Потому покупатели прежде всего задумываются об их свежести. Расскажем и об этом.

У компании есть целый логистический комплекс, куда входят собственные складские мощности в Тюмени и Новосибирске, весь автопарк оборудован по современным технологиям, которые позволяют осуществлять поставку свежей продукции в магазины каждые 2-3 дня. А с момента изготовления продуктов до их появления на полках магазинов максимум 3-5 дней.

К тому же для проверки свежести товара на витринах создан целый отдел специалистов и разработаны специальные чек-листы для мониторинга.

Об уровне цен

У компании твердая позиция – предлагать покупателям только качественные продукты питания. Поэтому из всех производителей они сотрудничают только с проверенными заводами Белоруссии. Компания принципиально не закупает дешевые продукты только для того, чтобы пытаться конкурировать с сетями. Да, кому-то может показаться, что цены тут чуть выше средних. Но ведь все понимают, что хороший качественный продукт априори не может быть низкой стоимости. Даже если сопоставить, сколько стоит 1 кг сырого мяса и стоимость килограмма колбасы, становится понятно, что хорошая «варёнка» не может стоить 200 рублей.

В магазинах нередко проходят акции, когда цены снижают для увеличения товарооборота. Например, конфеты суфле продаются со скидкой 50%, а с июля стартует спецпредложение на конфеты «За одно». Плюс в «Белорусских продуктах» действуют дисконтные карты со скидкой от 1 до 3%, а постоянным покупателям сайта - скидка 5%.

У компании твердая позиция – предлагать покупателям только качественные продукты питания

И оптом тоже

Работает компания и с оптом. Все желающие разбавить и расширить свой ассортимент могут заключить договор о поставке. Вам назначат менеджера, который будет полностью сопровождать сделку, сможет проконсультировать по формированию ассортимента. Работают строго по графику, значит клиентам не нужно волноваться о задержке доставки, которая осуществляется до дверей клиента.

Топ-5 товаров, которые стоит купить в «Белорусских продуктах»

У компании есть целый логистический комплекс, куда входят собственные складские мощности в Тюмени

Адреса магазинов можно посмотреть на сайте www.belprodukt72.ru

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