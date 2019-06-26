2019-06-26T15:35:32+03:00
Клиника года Тюмень

МСЧ «Нефтяник» – победитель конкурса «Клиника года-2019» в двух номинациях

В Тюмени прошло награждение участников народного голосования в рамках проекта «Клиника года-2019»
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Медико-санитарная часть «Нефтяник» стала победителем в двух номинациях. Фото Ивана ГорбуноваМедико-санитарная часть «Нефтяник» стала победителем в двух номинациях. Фото Ивана Горбунова
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Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

Медико-санитарная часть «Нефтяник» стала победителем в двух номинациях:

«Лучшая клиника в области урологии и проктологии»

«Лучшая клиника в области пластической хирургии»

Генеральный директор - главный врач МСЧ «Нефтяник» Иван Попов поблагодарил тюменцев за оказанное доверие и за высокую оценку труда коллектива.

- Каждый день более 1200 сотрудников МСЧ «Нефтяник» приходят на работу, чтобы оказать помощь пациентам. Нам вдвойне приятно, что награду мы получили в канун Дня медицинского работника. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долголетия и простого человеческого счастья.

Медико-санитарная часть «Нефтяник».Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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