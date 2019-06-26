МСЧ «Нефтяник» – победитель конкурса «Клиника года-2019» в двух номинациях
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
Медико-санитарная часть «Нефтяник» стала победителем в двух номинациях:
«Лучшая клиника в области урологии и проктологии»
«Лучшая клиника в области пластической хирургии»
Генеральный директор - главный врач МСЧ «Нефтяник» Иван Попов поблагодарил тюменцев за оказанное доверие и за высокую оценку труда коллектива.
- Каждый день более 1200 сотрудников МСЧ «Нефтяник» приходят на работу, чтобы оказать помощь пациентам. Нам вдвойне приятно, что награду мы получили в канун Дня медицинского работника. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долголетия и простого человеческого счастья.
Медико-санитарная часть «Нефтяник».Алексей КОСЕНЧУК
ИСТОЧНИК KP.RU