Стоматология «Ультра-Дент» - победитель конкурса «Клиника года-2019» в трех номинациях
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
Стоматология «Ультра-Дент» стала победителем в трех номинациях:
«Лучшая стоматология для взрослых»
«Лучшая детская стоматология»
«Клиника с лучшим сервисом»
Главный врач стоматологии Елена Брагина выразила признательность пациентам за возможность победить сразу в трёх номинациях.
- В преддверии Дня медицинского работника нам очень приятно получить сразу три награды, - говорит Елена Геннадьевна. – Огромное спасибо нашим пациентам за доверие и за то, что они отдали голоса в наш адрес. Мы постараемся, чтобы наше качество было всегда на уровне, чтобы наши пациенты были довольны! Особая благодарность нашим докторам – за труд и работу, которые они выполняют!
Стоматология «Ультра-Дент».Алексей КОСЕНЧУК
ИСТОЧНИК KP.RU