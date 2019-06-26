2019-06-26T14:50:16+03:00
Клиника года Тюмень

Косметологическая клиника на Мельникайте, 105 - победитель конкурса «Клиника года-2019» в трех номинациях

В Тюмени прошло награждение участников народного голосования в рамках проекта «Клиника года-2019»
Поделиться:
«Косметологическая клиника на Мельникайте, 105» стала победителем сразу в трех номинациях. Фото Ивана Горбунова«Косметологическая клиника на Мельникайте, 105» стала победителем сразу в трех номинациях. Фото Ивана Горбунова
Изменить размер текста:

Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

«Косметологическая клиника на Мельникайте, 105» стала победителем в трех номинациях:

«Лучшая клиника в области косметологии»

«Лучшая специализированная клиника»

«Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний»

Генеральный директор, главный врач «Косметологической клиники на Мельникайте, 105» Наталья Окшина поблагодарила пациентов, отдавших свои голоса сразу в трёх номинациях за их медучреждение.

- Это было сложно – через соцсети, через регистрацию, очень ценно, что вы уделили нам время. Мы благодарны за то, что вы нас выбираете! Огромное спасибо организаторам за конкурс и низкий поклон нашему коллективу. Вы – уникальны, профессиональны, и наша награда – ваша заслуга, - отметила Наталья Окшина.

Косметологическая клиника на Мельникайте, 105.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вся правда об эпиляции и ее эффективности: как тюменцам навсегда избавиться от нежелательных волос
Управляющая салоном «Подружки» о том, как правильно готовить кожу к процедуре, почему нельзя загорать перед походом к косметологу и как быстро добиться идеально ровной кожи
Игорь Аптекарь: Наши пациенты понимают, за счет чего им помогает остеопатия
Есть ли научные доказательства эффективности остеопатической помощи? На этот и другие вопросы отвечает кандидат медицинских наук, руководитель Клиники семейной остеопатии Игорь Аптекарь
Новости 24
Тюменские врачи помогли спасти ребенка в Турции
Известная зарубежная группа призналась в симпатии Тюмени
Тюменский инвалид целый год ждал ремонта своей коляски
Гендиректор «Россети Тюмень» покинул пост по состоянию здоровья
Горожане могут сообщать о забитых ливневках на портал «Тюмень – наш дом»
Тюменец заплатил за городской номер 20 тысяч рублей вместо двадцати
Тюменцев отправят в "Абалак" за выполнение нормативов ГТО
Мусоросортировочный завод в Тобольске начал подбор кадров
Тобольская полиция ищет родственников погибшего в страшной аварии
В Тобольске высадили первые деревья на Аллее выпускников
Тоболяка осудили за незаконное приобретение краснокнижных осетров
В Тюменской области зарегистрированы новые заболевания клещевым энцефалитом
В Тюмени осудили мужчину, из-за которого в пьяной аварии погиб человек
Дорожные службы Тюмени устраняют последствия прошедших сильных дождей