Косметологическая клиника на Мельникайте, 105 - победитель конкурса «Клиника года-2019» в трех номинациях
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
«Косметологическая клиника на Мельникайте, 105» стала победителем в трех номинациях:
«Лучшая клиника в области косметологии»
«Лучшая специализированная клиника»
«Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний»
Генеральный директор, главный врач «Косметологической клиники на Мельникайте, 105» Наталья Окшина поблагодарила пациентов, отдавших свои голоса сразу в трёх номинациях за их медучреждение.
- Это было сложно – через соцсети, через регистрацию, очень ценно, что вы уделили нам время. Мы благодарны за то, что вы нас выбираете! Огромное спасибо организаторам за конкурс и низкий поклон нашему коллективу. Вы – уникальны, профессиональны, и наша награда – ваша заслуга, - отметила Наталья Окшина.
Косметологическая клиника на Мельникайте, 105.Алексей КОСЕНЧУК
ИСТОЧНИК KP.RU