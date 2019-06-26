Купить загородный дом в Тюмени: где в пригороде самые дорогие коттеджи и дома

Как утверждают риелторы, летом в Тюмени повышается активность на рынке загородной недвижимости. Появляется в разы больше объектов на продажу и поднимается покупательский спрос. Люди продают и приобретают землю, дачи, дома, коттеджи по самой разной цене. И порой на рынок выставляются объекты такой стоимости, что купить их может далеко не каждый человек.

ЭЛИТНАЯ ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ТЮМЕНИ

В Тюмени самым дорогим объектом, по данным экспертов ЦИАН, которые изучали элитный рынок частных домовладений в Уральском федеральном округе, стал двухуровневый коттедж площадью 210 квадратных метров. В УрФО по стоимости это второе самое дорогое домовладение. Повыше цена будет только у усадьбы в Челябинской области, расположенной в поселке Увильды на берегу одноименного озера – 140 миллионов рублей. В Тюмени же загородный дом стоимостью 114 миллионов находится в Патрушево. Как заявляет продавец, объект новый, первый этаж полностью отделан и готов к проживанию.

Дом в стиле крестьянской усадьбы, расположенный в Нижнетавдинском районе, создан для активного отдыха. Фото с сайта etagi.com

Между тем, «Комсомолка» нашла в базе недвижимости риэлтерских компаний Тюмени коттеджи и загородные дома элит-класса дороже 114 миллионов. Так, в селе Мияссы Нижнетавдинского района Тюменской области на берегу рукотворного пруда продается жилой комплекс за 145 миллионов рублей. Как написано в объявлении, дом в стиле крестьянской усадьбы создан для активного отдыха, туризма, рыбалки, охоты или просто проживания. Кроме пруда, рядом с комплексом, который состоит из четырех жилых зданий, устроена собственная дамба с вертолетной площадкой. Участок, где находится комплекс, занимает размеры 100х60 метров. Интересно, что нынешний владелец рассматривает возможность продажи отдельных объектов комплекса.

За 120 миллионов рублей можно приобрести в селе Кулига Тюменского района дом с террасами. Фото с сайта etagi.com

А за 120 миллионов рублей можно приобрести в селе Кулига Тюменского района дом общей площадью 800 квадратов с террасами. Он был построен в 2015 году в непосредственной близости от реки. Внутренняя отделка дома выполнена из дорогостоящих материалов. Есть сауна, каминный зал, спорт зал, винный погреб, гардеробные и гараж 550 квадратов c навесом.

Во дворе дома в Тюмени за 119 миллионов рублей растут голубые ели. Фото с сайта etagi.com

Коттедж в районе Цимлянское площадью 600 квадратов на участке в 20 соток продается за 119 миллионов рублей. Дом 2015 года постройки двухэтажный с цокольным этажом. В коттедже сделан современный ремонт с использованием дорогостоящих материалов. Есть большой вместительный гараж. Во дворе дома сделан ландшафтный дизайн с голубыми елями и большим количеством цветов.

ДИНАМИКА ТЮМЕНСКОГО ЗАГОРОДНОГО РЫНКА

Буквально за последний квартал в Тюмени увеличилось количество предложений на загородном рынке недвижимости в несколько раз. Если еще в марте на продажу было выставлено 970 домов и 440 коттеджей, не считая дач и пустых земельных участков, то в июне предложение по загородным домам составило 2,3 тысячи объектов, а по коттеджам более 1,1 тысячи. По данным компании «Этажи», рост составил 142% и 163% соответственно.

Стоит отметить, что сезонность практически не повлияла на рост цен. Средняя стоимость квадратного метра в категории «Коттеджи» составила порядка 45 тысяч рублей за квадратный метр, а загородного дома – 38 тысяч рублей. Кстати, дачи и земельные участки даже упали в цене - на 20% и на 3%.