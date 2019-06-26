В пригороде Тюмени кран задел высоковольтные провода, оставив без света 4500 человек

В Тюмени машинист крана оставил без света порядка 4500 человек, проживающих в районе Антипино. Во время движения тяжелая машина стрелой задела высоковольтные провода, повредив линию электропередач.

По сообщениям очевидцев, все произошло примерно в 12 часов. Кран стрелой задел опору высоковольтной линии электропередач. После чего последовало несколько хлопков.

– Сейчас мы уточняем время включения потребителей. По информации диспетчерских служб необходимо от получаса до часа времени для ввода линии электропередачи в работу. Машинист автокрана не пострадал по счастливой случайности, – рассказала Тришина Оксана, начальник отдела по работе со СМИ «Тюменьэнерго».

В компании добавили, что по предварительным данным, обесточен ближайший пригород Тюмени с населением 4500 человек. Идет включение резервной схемы электроснабжения. Ожидается, что к 12 часам по местному времени отключенные потребители будут запитаны.

- Энергетики Тюменских распределительных сетей оперативно восстанавливают электроснабжение, нарушенное в результате обрыва ВЛ Тюменская ТЭЦ 1 – Тюменская ТЭЦ 2 спецтехникой, производившим несанкционированные работы вблизи линии электропередачи, - подчеркнули в компании.