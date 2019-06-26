День города в Тобольске – 2019: подробная афиша мероприятий

Тобольск отмечает 432-ю годовщину со дня основания! Духовная столица Сибири будет гулять аж три дня – 27, 28 и 29 июня, и всё это время горожанам и гостям города будет чем заняться. Чтобы вам не заплутать во всём многообразии мероприятий, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила самую подробную афишу. Поверьте, вам будет чем заняться!

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

Первый день празднования 432-го дня рождения Тобольска можно назвать «менделеевским». Во-первых, мероприятия пройдут на Площади им. Д.И. Менделеева, а во-вторых – все они касаются прославленного учёного.

Брендированный автобус

В 12 часов состоится презентация брендированного автобуса «Великие люди Тобольска: Дмитрий Иванович Менделеев». После того, как его презентуют широкой аудитории, транспорт отправится по своему первому маршруту: «Площадь Менделеева - Комсомольский проспект - ул. С. Ремезова - Никольский взвоз - ул. Р. Люксембург - ул. Ленина - ландшафтный парк «Ермаково поле». На последней точке участники акции высадят княженику – любимую ягоду Менделеева, а дальше новёхонький автобус будет курсировать по одному из городских маршрутов.

Брендированный автобус. Фото: Тобольск мероприятный

«Загадки Менделеева»

В это же время состоится автобусный квест «Загадки Менделеева», который продлится с июля по декабрь 2019. Участниками квеста могут стать все желающие старше 7 лет. Карточки с пятью заданиями будут находиться в брендированном автобусе и, после прохождения квеста, их нужно будет сдать в указанные пункты приёма.

Гашение конверта

Состоится и торжественная церемония гашения конверта с изображением Дмитрия Ивановича и Периодического таблицы химических элементов в честь 150-летия Периодического закона. Церемония гашения – во время презентации автобуса.

Велопрогулка по Тобольску

Ещё одно важное мероприятие дня (точнее, вечера) – велопрогулка «Экскурсия по любимым уголкам Тобольска». Начало в 18 часов.

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

Открытие арт-пространства и Фестиваль уличного кино

Открытие нового арт-пространства «На Челюскинцев» состоится на одноимённой улице (дом первый) в 15 часов. Объект станет центром реализации творческих идей креативных тоболяков. В помещении будут показывать кино, проводить мастер-классы, концерты, выставки, фестивали, семинары, литературные вечера и камерные театральные остановки.

Арт-пространство. Фото: Тобольск мероприятный

Также в этот день пройдёт всемирный фестиваль уличного кино. Показ кинокартин пройдёт на той же ул. Челюскинцев, 1.

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

Основные мероприятия, посвящённые 432-летию Тобольска пройдут в субботу. Первопроходцами в череде мероприятий станут велосипедисты, которые примут участие в велопробеге «Я люблю Тобольск» в Сквере Робинзона Крузо. Начало в 10 часов.

Карнавальное шествие

Празднование начнётся в 13 часов от остановочного комплекса «Лицей». С этого места стартует карнавальное шествие «Конёк-Горбунок. Новый элемент», в котором планируется участие более 3 тысяч тоболяков. В костюмированном представлении примут участие представители общественных, творческих и молодёжных движений, национально-культурных организаций, партий, работники предприятий и многие другие. Каждая из них создаст микроколонну, состоящую из 20-ти человек.

Конёк-Горбунок. Новый элемент. Фото: Тобольск мероприятный

Участники должны выбрать тему по мотивам ершовского «Конька-горбунка». Предложены сюжеты для четырёх колонн – «Цариций» (интерпретация Царя в химический элемент), «Жароптицум» (интерпретация Жар-Птицы), «Горбуновий» (интерпретация Конька-горбунка) и «Китоградий» (интерпретация Чудо-Юдо-Рыбы-Кит). Победителей карнавального шествия определят в тот же день.

«Тобольск многонациональный»

В Гостином дворе в 13 часов стартует фестиваль национальных культур и традиций «Тобольск многонациональный». В программе – народные танцы, песни, пляски, блюда национальной кухни и многое другое.

«Амперfest-2019»

Те, кто не собирается принимать участие в карнавальном шествии, могут прямиком отправляться на Красную площадь Кремля, где с 13 часов будут работать различные интерактивные площадки.

Амперfest. Фото: Тобольск мероприятный

На пешеходной зоне (арт-площадка «Перов») откроется художественная галерея под открытым небом «Мир на палитре». Здесь будут представлены работы более 50 начинающих художников и преподавателей художественного отделения Детской школы искусств им. Алябьева, лучшие работы участников международной выстаки-конкурса «Рождественская» и музейного всероссийского фестиваля «Жароптицево перо».

Площадка "Перов". Фото: Тобольск мероприятный

На научно-познавательной площадке «Менделеев» стартует шоу-программа «Научная битва или верите ли вы?». Тоболяки вступят в спор с двумя сумасшедшими химиками, которые попытаются загнать облако в колбу, протолкнуть яйцо в бутылку и одним выдохом надуть полиэтиленовый рукав. Состоится и программа «Научная кухня», где мама Лена и её неуклюжая дочка Шурка создадут молочные картины и одним движением разделят рассыпанные соль и перец.

Площадка "Менделеев". Фото: Тобольск мероприятный

На пешеходной зоне возле Тюремного замка будет работать интерактивная семейная площадка «Ремезов». Тоболяки смогут собрать большое «Лего», пройти картонный лабиринт и сыграть в гигантскую игру «Дженга». Вместе с детьми на площадке будут работать аниматоры.

Возле Дворца наместника, на площадке «Алябьев», в 13 часов состоится трёхчасовой музыкальный марафон. В мероприятии примут участие 17 вокальных ансамблей и вокалистов школы талантов #СинтезДети – всего более 200 человек. А ещё для тоболяков споёт участник телепроекта «Голос. Дети» Ислам Балкоев.

Площадка "Алябьев". Фото: Тобольск мероприятный

На интерактивной площадке «Профнавигатор» горожане познакомятся с тобольскими ссузами, которые предоставят возможность пройти профессиональные пробы более чем по 15-ти направлениям подготовки. Гостей встретит «Человек – Профнавигатор».

Интерактивная зона «Тобольск спортивный» развернется возле Северных ворот кремля. Тоболяки смогут попробовать свои силы в гиревом спорте, жиме лёжа, армспорте, кроссфите. В секторе единоборств пройдут турниры по дзюдо, рукопашному бою, кудо, карате и борьбе кореш, также можно будет сыграть в стритбол, шахматы, настольный теннис и пройти баскетбольный квест.

Праздник на Красной площади

Рядышком будет вовсю проходить праздничная программа. Со сцены на Красной площади с 14.30 тоболяков с Днём города будут поздравлять музыкальные группы «Матрица», «Космос», «Юнис», студия «Зазеркалье», ансамбль «Контрасты» и сольный исполнитель Олег Янковский.

С 18 часов вечера – сказка с оркестром «Конёк-горбунок», силовой экстрим, турнир «Арангул-батыр» и караоке-шоу с группой «Арабелла». В 20.30 ожидается концерт группы «Ассорти».

Митя Фомин и фейерверк

Главная приглашённая звезда вечера – Митя Фомин – исполнит свои известные сольные хиты в 22 часа.

Митя Фомин. Фото: Тобольск мероприятный

Завершится вся эта феерия двухуровневым фейерверком (старт – в аккурат после концерта исполнителя).