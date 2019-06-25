«Нет» панелькам: в Тюмени проходит Первый региональный урбанистический форум

На комфортную городскую среду в Тюмени в этом году потратят порядка 450 миллионов рублей. Сюда заложено и благоустройство дворовых территорий, и общественных пространств. Но это лишь часть большой долгосрочной программы, которая сформирована в областной столице. Тем не менее, как и у любой другой программы, которая затрагивает интересы многих людей из разных социальных категорий, у нее есть критики. Кому-то не нравится, что в Тюмени слишком мало зелени, другим не хватает грамотно организованных промзон, а третьим - главного архитектора, который бы взял на себя контроль за застройкой города. Такие предложения прозвучали в рамках Первого регионального урбанистического форума, который проходит в Тюмени 24 и 25 июня с участием представителей архитектурного сообщества страны и органов власти.

«РАССТРЕЛЬНАЯ» ДОЛЖНОСТЬ

О том, что городу и региону не хватает главного архитектора, который бы решал, как будет развиваться город, чиновники слышат не впервые. По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, такое пожелание возникает каждый раз, как только проходит какой-нибудь архитектурный форум или круглый стол. «Вот был бы архитектор, не появлялось бы в Тюмени нелепых сооружений». «Нужен человек, который бы не допускал строительства зданий – жилых или нет, не важно, - но которые бы содержали в себе не менее 15% эстетической концепции». «Главный архитектор не допустил бы появления застройки, которая непригодна для нормальной человеческой жизни». Так утверждает заинтересованное тюменское сообщество.

- Администрация города может хоть сегодня объявить конкурс на эту должность, установить достойную зарплату, пригласить человека с большим опытом в формировании городской среды и положиться на его мнение. Но, к сожалению, у такого человека нет никаких полномочий требовать от застройщиков следовать той или иной концепции, - прокомментировал Руслан Кухарук.

Он уточнил, что власти города тоже ждут такого человека, но решение за федеральными властями. Благо, они знают о проблеме и разрабатывают решение. Регионам и муниципалитетам остается только ждать.

При этом Руслан Кухарук отметил, что сейчас появляется все больше застройщиков, которые и сами заинтересованы в качественном продукте.

- Трансформация, которая происходит в нашем обществе, есть в том числе и у застройщиков. Мы это видим на примере реальных жилых объектов. Застройщики сейчас понимают, что квадратный метр будет стоить дороже, где бы ни находилась площадка, если в проект заложена озелененная территория, водоем, близость точки притяжения – детского сада, школы, спортобъекта, - пояснил градоначальник.

В Тюмени в ближайшее время появится Центр компетенций и начнет воздействовать на проект «Комфортная городская среда»Фото: Лидия Шумкова

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

А вот заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отметил, что в должности главного архитектора есть и обратная сторона.

- Какой бы ни был архитектор, это будет его личное мнение по тому или иному проекту, ограничение творчества других людей. Нам же хотелось бы создать атмосферу баланса – и потребности людей, и их платежеспособного спроса, и архитектурных решений, и обеспечения ресурсами, - отметил он.

Замгубернатора не согласился и с тем, что в Тюмени есть новая застройка, непригодная для жизни с точки зрения комфортной среды. Хотя сам бы он, будь его воля, запретил бы строительство панельных домов.

- Я бы, конечно, был противником застройки города панельными домами. Потому что срок службы панельного дома – 50 лет, а, например, монолитных домов – 150 лет. То есть через 50 лет люди должны будут скинуться, раз они собственники, снести этот дом и построить на его месте новый. 50 лет большой промежуток, но на самом деле не такой длинный, - объяснил Вячеслав Вахрин свою позицию.

Он отметил, что люди, которые покупают квартиры в таких домах, не задумываются о грядущих проблемах. И то же самое происходит с крышными котельными. Законодательно застройщикам никто не может запретить строить их, и они выбирают такой способ теплоснабжения. Жители заезжают, спокойно живут пять лет, а потом их ждет капитальный ремонт, когда эту крышную котельную нужно будет «выкинуть» и поставить новую. Потому что такое оборудование долго не работает.

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