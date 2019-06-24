2019-06-24T16:10:20+03:00
Общество

Тюмень отметили, как одну из самых ухоженных региональных столиц

Кроме этого, оценили и красоту сибирского города
Вадим Бегун
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Участники форума побывали в исторической части Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Участники форума побывали в исторической части Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Участники Первого регионального урбанистического форума, который проходит в Тюмени, прогулялись по областному центру. Они отметили Тюмень как одну из самых ухоженных региональных столиц.

– Я социолог, и Тюмень меня приятно порадовала тем, что это одна из самых ухоженных региональных столиц, которые я когда-либо видел, с точки зрения комфорта городской среды. При этом у Тюмени хорошее морфологическое разнообразие типов застройки, в том смысле, что есть сохраненный исторический центр и перспективные районы. Город очень красивый и комфортный, – рассказывает участник форума из Москвы Максим Любавин.

– Я первый раз в Тюмени и вижу, как активно благоустраивается город, в котором есть удобные для пешеходов прогулочные места. У вас прекрасная набережная, которую еще нужно событийно наполнять. Я вчера прошла ее от и до, и хочется насытить ее активностью. Это момент, к которому стоит стремиться не только Тюмени, но и другим городам, – в свою очередь отмечает директор московского Института креативных индустрий Евгения Муринец.

Участники форума познакомились сегодня с исторической частью Тюмени: набережной Туры, улицами Ленина и Дзержинского, увидели озеро Алебашево и жилой комплекс «Европейский берег».

ИСТОЧНИК KP.RU

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