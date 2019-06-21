День летнего солнцестояния в Тюмени – 2019: что это может значить для тюменцев

В Тюмени сегодня, 21 июня, самый длинный день в году. На широте областной столицы Солнце набирает свою максимальную высоту и в итоге день длится почти 18 часов. Астрономическое явление День летнего солнцестояния в Тюмени – 2019 испокон веков имеет сакральное значение – разные культуры видят в нем мистический знак и проводят различные ритуалы.

С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Астрономы рассказывают, что максимальная отметка, на которую поднимается Солнце – 56°12'-56°5'. И такая отметка продержится еще несколько дней, а затем начнется уменьшение высоты Солнца и продолжительности светового дня. По словам тюменца Алексея Леушина, который всерьез увлекается астрономией и даже открывал в городе школу астрономии, день летнего солнцестояния - это день, когда Солнце набирает максимальную высоту над горизонтом и ее угол составляет 23 градуса 26 минут (60 минут = 1 градус), что является наибольшим углом.

- Солнце у нас на протяжении года меняется в пределах от +23°26' до -23°26'. Соответственно, когда оно находится в угловом расстоянии -23°26', это у нас зимнее солнцестояние. В день летнего солнцестояния Солнце над горизонтом находится 18 часов, а под горизонтом - 6 часов. Но все это касается только тропика Рака (Северного тропика). на тропике Козерога (Южный тропик) сейчас полная противоположность. У них будет день зимнего солнцестояния - самая длинная ночь 12 часов и самый короткий день 6 часов, - прокомментировал он.

Алексей уточнил, что практически вся Россия находится в тропике Рака, так что День летнего солнцестояния в Тюмени – 2019 схоже для всех регионов страны.

ПО СЛАВЯНСКИМ ТРАДИЦИЯМ

На Руси в эти дни празднуют Ивана Купалу. Так, в самую короткую ночь в году было принято купаться, разжигать костры и прыгать через них, плести венки, водить хороводы.

Тюменские приверженцы славянских традиций и организаторы фестиваля «Цветок папоротника», посвященного празднованию дня Ивана Купалы, рассказали, что с Днем летнего солнцестояния в Тюмени связана череда обрядов и ритуалов, растянутая на две недели.

- Летнее равноденствие - особый момент. Соединение Неба и Земли, Огня и Воды, Мужского и Женского начал помогает нам приблизиться к внутренней гармонии и равновесию, в полной мере ощутить полноту расцвета природы и вместе с ней раскрыть свои силы и возможности. В этом году солнцестояние приходится на вечер 21 июня, в 20 часов 54 минут по тюменскому времени, - уточнили они.

Кроме того, роса, которая бывает на траве в дни купальской недели, по словам ценителей славянской культуры, обладает рядом особых свойств. Обычно эту воду собирали и хранили (или использовали) до следующего праздника. Так, в Сибири хозяйки выставляли под «иванову» росу пустые крынки, полагая, что после этого «снимок» (сметана) с молока будет толще. Там же под «иванову» росу клали лекарственные травы (ивановские травы).

МЕДИКИ СОВЕТУЮТ

Несмотря на то, что солнце многие считают источником энергии и силы, находиться под его лучами нужно в меру. Как рассказала врач-онколог ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» Татьяна Косенкова, в период повышенной солнечной активности, в том числе и в День летнего солнцестояния – 2019, увеличивается влияние неблагоприятных факторов, провоцирующих в том числе рак кожи. В качестве первичной профилактики врачи-онкологи рекомендуют соблюдать гигиену загара – постараться не находится под воздействием прямых солнечных лучей в часы пика солнечной активности, то есть с 10 до 16 часов.

- Период солнечной активности в нашем регионе начинается с марта месяца и заканчивается в октябре, в этот период рекомендуется использовать крем с солнцезащитным фактором, - передает слова Татьяны Косенковой пресс-служба «Медицинского города».

Так что, если хочется позагорать, то необходимо обязательно нанести крем за полчаса до выхода на солнце, а также каждые 2-3 часа обновлять нанесение солнцезащитного средства.