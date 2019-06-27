«Центр Флебологии» – победитель конкурса «Клиника года-2019»
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
Специализированная клиника по лечению заболеваний вен «Центр Флебологии» стала победителем в номинации
«Лучшая клиника в области флебологии».
Хирург-флеболог Дмитрий Силков отметил, что награда в конкурсе «Клиника года – 2019» получена справедливо, ведь врачи «Центра Флебологии» делают благое дело, помогая своим пациентам.
- Огромная благодарность всем, кто за нас голосовал! Такие конкурсы дают истинное понимание того, что мы работаем не зря! – поддержала коллегу исполнительный директор Ирина Коробейникова.
ИСТОЧНИК KP.RU