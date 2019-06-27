Клиническая больница «РЖД - Медицина» города Тюмень» – победитель конкурса «Клиника года-2019»
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД - Медицина» города Тюмень» стала победителем в номинации «Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний».
Главный врач Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Тюмень Сергей Одинцов поблагодарил пациентов за доверие, которое они выразили в адрес коллектива.
- Мы готовы и дальше работать с полной отдачей, чтобы каждое отделение заслуженно получило награду, как ЛОР-направление, которое вы особенно отметили. Я точно знаю, что мастерство наших докторов будет расти, и мы, по-прежнему, будем оказывать помощь всем, кто в этом нуждается. Мы стремимся к тому, чтобы все техническое оснащение нашей клиники соответствовало современным требованиям. Желаю пациентам появляться в стенах нашей клиники только с профилактической целью и для того, чтобы засвидетельствовать безупречные показатели здоровья, - отметил Сергей Николаевич.
ИСТОЧНИК KP.RU