Медицинская клиника «Акцент» – победитель конкурса «Клиника года-2019»

Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

Медицинская клиника «Акцент» стала победителем в номинации

«Лучшая клиника для лечения эндокринологических заболеваний».

Медицинской клинике «Акцент» в Тюмени – год. По словам директора Светланы Фоминой, это то время, когда закладываются важные базовые ценности, что определяет становление и развитие любого медучреждения.

- Находясь много лет во взаимной любви с богиней медицины – эндокринологией – мы уверены, что здоровье человека возможно в любом возрасте. Участие в конкурсе «Клиника года» - тому подтверждение. Это ваше признание и наша первая награда! Мы поздравляем весь коллектив клиники и надеемся, что наша вера в себя и в дело, которым мы занимаемся, даст нам много радости и гордости. Спасибо пациентам и тем, кто за нас голосовал! – отметила Светлана Фомина.