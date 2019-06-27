Центр микрохирургии глаза «Визус-1» – победитель конкурса «Клиника года-2019»

Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

Центр микрохирургии глаза «Визус-1» стал победителем конкурса в номинации

«Лучшая офтальмологическая клиника».

Директор Центра микрохирургии глаза «Визус-1» Сергей Колосов отмечает: за семнадцать лет на страже здоровья специалисты пролечили более 200 тысяч пациентов.

- Я хочу выразить благодарность всем нашим пациентам, особенно тем, кто проголосовал за нас в номинации, - благодарит Сергей Олегович. – Мы постараемся, чтобы каждый пациент, который к нам приходит, был удовлетворён оказанной помощью.