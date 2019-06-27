2019-06-27T15:42:42+03:00
Клиника года Тюмень

Санаторий «Красная гвоздика» – победитель конкурса «Клиника года-2019»

В Тюмени прошло награждение участников народного голосования в рамках проекта «Клиника года-2019»
Алексей КОСЕНЧУК
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Санаторий «Красная гвоздика» признан лучшим санаторно-курортным учреждением. Фото Ивана ГорбуноваСанаторий «Красная гвоздика» признан лучшим санаторно-курортным учреждением. Фото Ивана Горбунова
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Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

Санаторий «Красная гвоздика» стал победителем народного голосования в номинации

«Лучшее санаторно-курортное учреждение»

Руководитель санатория «Красная гвоздика» Маргарита Бабушкина призналась, что такую высокую оценку в конкурсе получить очень приятно.

- Хочу выразить благодарность изданию «Комсомольская правда» за проведение конкурсов. Благодаря этому есть возможность открывать для себя новые медицинские и оздоровительные организации, действующие в Тюменской области. Иногда и сам не знаешь, что у нас есть такие огромные возможности для поддержания своего здоровья и получения дополнительных услуг.

В «Красной гвоздике» пообещали, что оказанное доверие они обязательно оправдают и не будут останавливаться на достигнутом.

Санаторий «Красная гвоздика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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