Санаторий «Красная гвоздика» – победитель конкурса «Клиника года-2019»
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
Санаторий «Красная гвоздика» стал победителем народного голосования в номинации
«Лучшее санаторно-курортное учреждение»
Руководитель санатория «Красная гвоздика» Маргарита Бабушкина призналась, что такую высокую оценку в конкурсе получить очень приятно.
- Хочу выразить благодарность изданию «Комсомольская правда» за проведение конкурсов. Благодаря этому есть возможность открывать для себя новые медицинские и оздоровительные организации, действующие в Тюменской области. Иногда и сам не знаешь, что у нас есть такие огромные возможности для поддержания своего здоровья и получения дополнительных услуг.
В «Красной гвоздике» пообещали, что оказанное доверие они обязательно оправдают и не будут останавливаться на достигнутом.
Санаторий «Красная гвоздика».
ИСТОЧНИК KP.RU