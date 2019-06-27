Тюменский кардиологический научный центр – победитель конкурса «Клиника года-2019»

Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

Тюменский кардиологический научный центр стал победителем в номинации

«Лучшая клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний».

Кардиоцентр, как и полагает клинике для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, передал пациентам сердечное спасибо за то, что голосовали в этой номинации.

Заместитель директора по научной работе Тюменского кардиологического научного центра, ведущий научный сотрудник, врач-кардиолог высшей категории Татьяна Петелина подчеркнула, что это общая награда и сотрудников, и пациентов.

- Миссия Тюменского кардиоцентра - создавать будущее, в котором нет места болезням сердца. Здесь ценят вас и ваше здоровье, компетентность сотрудников, репутацию, традиции и надёжность, а в основе нашего бережного отношения к пациентам лежит любовь, - отметила Татьяна Ивановна.