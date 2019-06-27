2019-06-27T10:29:38+03:00
Клиника года Тюмень

«МРТ Лидер» – победитель конкурса «Клиника года-2019» в двух номинациях

В Тюмени прошло награждение участников народного голосования в рамках проекта «Клиника года-2019»
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Центр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер» стал победителем в двух номинациях. Фото Ивана ГорбуноваЦентр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер» стал победителем в двух номинациях. Фото Ивана Горбунова
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Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

Центр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер» стал победителем в двух номинациях:

«Лучшая клиника для исследования здоровья»

«Лучшая клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний»

Несмотря на то, что центр впервые поучаствовал в конкурсе такого масштаба, он получил сразу два диплома победителя. В коллективе отметили, что им было важно услышать народное мнение.

- Благодарю всех пациентов, которые за нас голосовали, а также коллектив, который принимал в этом большое участие. Пожелаю всем клиникам держать высокий уровень медицины, потому, что мы помогаем пациентам быть здоровыми! – подвела итог директор Центра магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер» Марианна Ведищева.

Центр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер».Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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