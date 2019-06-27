Облигации «Талана» растут в цене

В апреле федеральный девелопер «Талан» разместил на Московской бирже первый облигационный выпуск на сумму 1 млрд рублей. По данным на 17 июня облигации, выпущенные номиналом 1000 рублей, стоят 1007,5 рублей за штуку.

Облигации «Талана» интересны для инвестиций по нескольким причинам. Во-первых, доходность – 15% годовых – примерно вдвое выше, чем средняя процентная ставка по банковским вкладам. Кроме того, купоны выплачиваются ежеквартально. Во-вторых, рост цены после размещения свидетельствует о спросе, а значит, инвестор сможет заработать не только на процентах, но и на росте стоимости самой облигации. В-третьих, облигации в целом считаются одним из наиболее надежных инвестиционных инструментов.

Чтобы приобрести ценные бумаги, необходимо открыть брокерский счет и перевести на него деньги. Открыть счет можно на брокерской площадке или в банке. После этого, обратившись в любой офис продаж «Талана», можно приобрести облигации.

- Инвестиции в ценные бумаги могут стать хорошей альтернативой банковским вкладам, процентная ставка по которым постепенно снижается. Кроме того, в отличие от вклада, управлять сбережениями можно более гибко: покупка и продажа облигаций доступна в любое время, - отмечает заместитель генерального директора компании «Талан» по экономике и финансам Евгений Романенко. - За первый месяц после размещения облигации «Талана» приобрели около 500 частных инвесторов. Общая сумма их вложений составила 95,7 млн рублей, то есть каждый инвестировал в среднем 200 тысяч рублей.

«Талан» предлагает и другие возможности для инвестирования: купить квартиру или коммерческое помещение в строящемся доме (сумма инвестиций эквивалентна стоимости квартиры/коммерческого помещения, доходность – 14%, срок инвестирования – до 1,5 лет), инвестировать в жилой комплекс (сумма - от 1 млн рублей, доходность - 15% годовых, срок инвестирования - до 2 лет) или в компанию (сумма – от 300 тысяч рублей, доходность – 16%, срок – до 3 лет). Подробнее – на сайте инвест.талан.рф.

СПРАВКА КП

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 человек, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

КУДА ЗВОНИТЬ

Подробности в офисе продаж «Талан» по телефону: +7 (3452) 28 34 34

В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – «Интеллект-Квартал», расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: тюмень.талан.рф