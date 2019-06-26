«Перинатальный центр» - победитель конкурса «Клиника года-2019» в двух номинациях
Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» стал победителем в двух номинациях:
«Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи»
«Лучший родильный дом Тюмени».
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» Татьяна Легалова подчеркнула:
- Каждый день, каждый час мы работаем для пациентов и ради пациентов. И именно народное голосование является для нас самым важным показателем. Спасибо каждому пациенту за голоса, за отзывы, за добрые слова. Нам очень приятно стать лучшими из лучших, и мы будем стараться и дальше оправдывать своё доброе имя. Благодарим коллектив нашего учреждения за самоотверженный труд, а наших пациентов – за высокую оценку качества и результатов нашей работы. Ждём всех в наш центр, и очень надеюсь, что победим в таком же конкурсе в 2020 году!
«Перинатальный центр».Алексей КОСЕНЧУК
ИСТОЧНИК KP.RU