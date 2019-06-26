2019-06-26T13:49:20+03:00
Клиника года Тюмень

«Перинатальный центр» - победитель конкурса «Клиника года-2019» в двух номинациях

В Тюмени прошло награждение участников народного голосования в рамках проекта «Клиника года-2019»
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Победителем сразу в двух номинациях стал ГБУЗ ТО «Перинатальный центр». Фото Ивана ГорбуноваПобедителем сразу в двух номинациях стал ГБУЗ ТО «Перинатальный центр». Фото Ивана Горбунова
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Подведены итоги открытого народного голосования на сайте «Комсомольской правды в Тюмени», в котором принимали участие более 70 медицинских организаций города.

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» стал победителем в двух номинациях:

«Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи»

«Лучший родильный дом Тюмени».

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» Татьяна Легалова подчеркнула:

- Каждый день, каждый час мы работаем для пациентов и ради пациентов. И именно народное голосование является для нас самым важным показателем. Спасибо каждому пациенту за голоса, за отзывы, за добрые слова. Нам очень приятно стать лучшими из лучших, и мы будем стараться и дальше оправдывать своё доброе имя. Благодарим коллектив нашего учреждения за самоотверженный труд, а наших пациентов – за высокую оценку качества и результатов нашей работы. Ждём всех в наш центр, и очень надеюсь, что победим в таком же конкурсе в 2020 году!

«Перинатальный центр».Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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