2019-06-19T08:43:54+03:00
Звезды

«Красотка»: Алёна Водонаева пришла на свадьбу к подруге в образе проститутки

Модель из Тюмени выбрала наряд Джулии Робертс из знаменитого фильма
Алексей КОСЕНЧУК
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«Красотка»: Алёна Водонаева пришла на свадьбу к подруге в образе проститутки«Красотка»: Алёна Водонаева пришла на свадьбу к подруге в образе проституткиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная тюменская модель, телеведущая, экс-участница «Дома-2», а ныне и писательница Алёна Водонаева поразила пользователей социальных сетей своим нарядом, который она выбрала на свадьбу своих друзей – Натальи и Владимира. По словам девушки, формат торжества и дресс-код должен проходил в «формате 90-х», поэтому и костюм должен был быть из «той эпохи».

- Раз сказали одеться как в 90-е, фантазия моя, как вы понимаете, у берега не плавает. Фильм «Красотка», который крутился у меня в салоне красоты накануне, вдохновил на образ. Главное – было все быстро найти и сшить, - поведала Алёна своим подписчикам.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Алёна Водонаева в роли героини фильма "Красотка"
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Свадьба проходила в минувшую пятницу, однако фотки с праздника Водонаева выложила только сейчас. Как отметила сама девушка, в образ «Красотки» она влюбилась «окончательно и бесповоротно», несмотря на то, что он «навсегда останется образов только одного вечера.

- Я честно ждала фотографии с прошлой пятницы, чтобы выложить их. Но сегодня вторник, и меня реально затерроризировали в директе - «покажи образ со свадьбы»! Так как жду я всегда до поры до времени (так же, как и в отношениях), ловите что было в айфоне. Нет больше терпения. Хочу сказать, что это была самая весёлая и угарная свадьба на которой мне приходилось быть гостем! – призналась Алёна. – Спасибо Джулии Робертс за вдохновение! Спасибо жениху и невесте за чувство юмора и любовь к друзьям!

Надо сказать, большинство пользователей оценили яркий костюм Алёны и кинулись наперебой осыпать её комплиментами.

- Алена! Ты классная! Я помню, смотрела сториз со свадьбы и просто смеялась в голос - как будто сама там побывала. Очень понравилось, крутые у тебя друзья! – пишут пользователи.

- Pretty woman! – восторгаются другие, вспомним слова из саундтрека «Красотки».

- Алёна! Это просто отпад башки! Очень круто! А самое главное – очень похоже! Это мой самый любимый фильм! Я представляю, какие были лица людей, когда Вы появились. Я бы многое отдала, чтобы это увидеть! – отмечает Светлана Котова.

Алёна в образе. Фото: скриншот со сториз Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна в образе. Фото: скриншот со сторизФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, и эту фотографию Алёны Водонаевой охаяли хейтеры.

- Да, только Джулия была юная (как по фильму, так и в жизни молодо выглядела), а вы, Алёна, в этом образе смотритесь как престарелая проститутка с Барвихи, уж извините, - отмечают подписчики.

Однако привыкшая к их выпадам девушка, либо не обращала на них никакого внимания, либо отвечала корректно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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