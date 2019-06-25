«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года–2019»
Три месяца открытого голосования за лечебные учреждения города в рамках конкурса «Клиника года-2019» остались позади. С марта по июнь благодарные пациенты выбирали тех, кто, на их взгляд, достоин звания лучшего в различных номинациях. Выбор сделан, награды нашли своих героев, но проигравших в нашем конкурсе не было! Да, некоторым чуточку не хватило голосов для победы, но главное – признание людей, и это дорогого стоит. Кому же улыбнулась удача в этом году?
Номинация «Лучший многопрофильный медицинский центр»
Победитель: Многопрофильный медицинский центр «Филатовская клиника» - 1311 (27.89%) голосов.
Участники номинации:
Диагностический центр «Хеликс» - 1038 (22.08%) голосов.
Сеть медицинских центров «Доктор Арбитайло» - 445 (9.47%) голосов.
Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского - 391 (8.32%) голосов.
Клиника «Детский Доктор» - 348 (7.40%) голосов.
Многопрофильный центр семейной медицины «ЮниМед» - 301 (6.40%) голос.
Центр лазерной медицины и эстетической косметологии «Наноэстетик» - 213 (4.53%) голосов.
Медицинский Центр «Главное здоровье» - 208 (4.42%) голосов.
ЦМД «НОВАМЕД» - 140 (2.98%) голосов.
Многопрофильная клиника «ЛИМФОМЕД» - 128 (2.72%) голосов.
Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Тюмень - 117 (2.49%) голосов.
Медицинский центр охраны здоровья семьи «МироМед» - 61 (1.30%) голос.
Номинация «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение»
Победитель: Тюменская больница ФГБУЗ «Западно - Сибирский медицинский центр ФМБА России» - 2697 (48.97%) голосов.
Участники номинации:
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» - 1275 (23.15%) голосов.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» - 427 (7.75%) голоса.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» - 246 (4.47%) голосов.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» - 174 (3.16%) голоса.
ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город» - 169 (3.07%) голосов.
Университетская многопрофильная клиника ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» - 83 (1.51%) голоса.
ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» - 83 (1.51%) голоса.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» - 79 (1.43%) голосов.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» - 74 (1.34%) голоса.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» - 64 (1.16%) голоса.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» - 42 (0.76%) голоса.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» - 35 (0.64%) голосов.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» - 24 (0.44%) голоса.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» - 23 (0.42%) голоса.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» - 12 (0.22%) голосов.
Номинация «Лучший детский медицинский центр»
Победитель: Клиника «Здоровая семья» - 1319 (53.53%) голосов.
Участники номинации:
Клиника «Детский Доктор» - 475 (19.28%) голосов.
Многопрофильный центр семейной медицины «ЮниМед» - 379 (15.38%) голоса.
Тюменский клинико-диагностический центр «Доктор-А» - 291 (11.81%) голоса.
Номинация «Лучшая детская поликлиника»
Победитель: ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» - 2383 (69.60%) голосов.
Участники номинации:
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» - 344 (10.05%) голоса.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» - 195 (5.70%) голосов.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» - 122 (3.56%) голоса.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» - 106 (3.10%) голосов.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» - 76 (2.22%) голосов.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» - 66 (1.93%) голосов.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» - 51 (1.49%) голос.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» - 51 (1.49%) голос.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» - 30 (0.88%) голосов.
Номинация «Лучший травмпункт»
Победитель: Травмпункт ГБУЗ «Областная клиническая больница №2» - 760 (68.90%) голосов.
Участники номинации:
Травматолого - ортопедическое отделение ГБУЗ «ОКБ №1» - 343 (31.10%) голоса.
Номинация «Лучшая диагностическая лаборатория»
Победитель: Лабораторная служба «Хеликс» - 1041 (41.87%) голос.
Участники номинации:
КДЛ Медицинская лаборатория - 822 (33.07%) голоса.
Независимая лаборатория ИНВИТРО - 314 (12.63%) голосов.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» - 187 (7.52%) голосов.
Медицинский центр «Искра» Цитомед - 84 (3.38%) голоса.
Независимый центр рентгенодиагностики «Импульс» - 38 (1.53%) голосов.
Номинация «Лучшая клиника для исследования здоровья»
Победитель: Центр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер» - 1973 (31.96%) голоса.
Участники номинации:
Центр МРТ-диагностики «МАГНЕСИЯ» - 1787 (28.94%) голосов.
Многопрофильный медицинский центр «Филатовская клиника» - 934 (15.13%) голоса.
Сеть медицинских центров «Доктор Арбитайло» - 412 (6.67%) голосов.
Многопрофильный центр семейной медицины «ЮниМед» - 320 (5.18%) голосов.
Клиника «Детский Доктор» - 319 (5.17%) голосов.
Медицинский центр «Главное здоровье» - 148 (2.40%) голосов.
Медицинская клиника «АКЦЕНТ» - 131 (2.12%) голос.
Многопрофильная клиника «ЛИМФОМЕД» - 115 (1.86%) голосов.
ЦМД «НОВАМЕД» - 35 (0.57%) голосов.
Номинация «Лучшая клиника в области гинекологии»
Победитель: Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» - 1348 (48.01%) голосов.
Участники номинации:
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» - 695 (24.75%) голосов.
Женская консультация №2 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» - 203 (7.23%) голосов.
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» - 157 (5.59%) голосов.
Женская консультация №1 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» - 94 (3.35%) голоса.
Женская консультация №3 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3» - 93 (3.31%) голоса.
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» - 87 (3.10%) голосов.
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» - 70 (2.49%) голосов.
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» - 31 (1.10%) голос.
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» - 30 (1.07%) голосов.
Номинация «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи»
Победитель: ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» - 764 (63.19%) голоса.
Участники номинации:
Медицинский центр охраны здоровья семьи «МироМед» - 279 (23.08%) голосов.
Медицинская клиника «АКЦЕНТ» - 166 (13.73%) голосов.
Номинация «Лучший родильный дом Тюмени»
Победитель: ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» - 954 (60.53%) голоса.
Участники номинации:
ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» - 441 (27.98%) голос.
ГБУЗ ТО «Родильный дом №3» - 181 (11.48%) голос.
Номинация «Лучшая клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний»
Победитель: Центр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер» - 1444 (46.12%) голоса.
Участники номинации:
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» - 493 (15.75%) голоса.
Центр МРТ-диагностики «МАГНЕСИЯ» - 194 (38.13%) голоса.
Номинация «Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний»
Победитель: Косметологическая клиника на Мельникайте, 105 - 3567 (85.72%) голосов.
Участники номинации:
ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» - 594 (14.28%) голоса.
Номинация «Лучшая специализированная клиника»
Победитель: Косметологическая клиника на Мельникайте, 105 - 3242 (47.75%) голоса.
Участники номинации:
Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря - 2528 (37.23%) голосов.
Специализированная клиника по лечению варикозной болезни «Центр Флебологии» - 665 (9.79%) голосов.
Медицинский центр «МЕДАР» - 135 (1.99%) голосов.
Центр восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка» - 86 (1.27%) голосов.
ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» - 69 (1.02%) голосов.
Салон лазерной эпиляции «Клеопатра» - 65 (0.96%) голосов.
Номинация «Лучшая стоматология для взрослых»
Победитель: Стоматология «Ультра-Дент» - 1570 (42.18%) голосов.
Участники номинации:
Семейная стоматология «Доктор Альбус» - 839 (22.54%) голосов.
Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского - 342 (9.19%) голоса.
Стоматология «ЮниДент» - 301 (8.09%) голос.
Стоматология МЦ «Астра-Мед» - 267 (7.17%) голосов.
ГАУЗ ТО «Стоматологическая поликлиника №1» - 132 (3.55%) голоса.
ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» - 109 (2.93%) голосов.
ООО «Стоматологическая поликлиника №3» - 69 (1.85%) голосов.
Стоматологическое отделение УМК ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» - 58 (1.56%) голосов.
Стоматология «Альдентис» - 35 (0.94%) голосов.
Номинация «Лучшая детская стоматология»
Победитель: Стоматология «Ультра-Дент» - 1563 (47.05%) голоса.
Участники номинации:
Семейная стоматология «Доктор Альбус» - 759 (22.85%) голосов.
ООО «Стоматологическая поликлиника №3» - 344 (10.36%) голоса.
Стоматология «ЮниДент» - 336 (10.11%) голосов.
Стоматология МЦ «Астра - Мед» - 279 (8.40%) голосов.
Стоматология «Альдентис» - 41 (1.23%) голос.
Номинация «Лучшая офтальмологическая клиника»
Победитель: Центр микрохирургии глаза «Визус-1» - 1574 (44.55%) голоса.
Участники номинации:
Тюменский филиал АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» - 1387 (39.26%) голоса.
ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» - 572 (16.19%) голоса.
Номинация «Лучшая клиника в области флебологии»
Победитель: Специализированная клиника по лечению варикозной болезни «Центр Флебологии» - 826 (51.21%) голосов.
Участники номинации:
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» - 344 (21.33%) голоса.
Медицинский центр лазерного лечения «НаноМед» - 240 (14.88%) голосов.
Центр лазерной медицины и эстетической косметологии «Наноэстетик» - 203 (12.59%) голоса.
Номинация «Лучшая клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний»
Победитель: Тюменский кардиологический научный центр - 830 (71.61%) голосов.
Участники номинации:
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» - 191 (16.48%) голос.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» - 138 (11.91%) голосов.
Номинация «Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний»
Победитель: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД - Медицина» - 654 (84.17%) голоса.
Участники номинации:
Лечебно-диагностический центр «Парацельс» - 123 (15.83%) голоса.
Номинация «Лучшая клиника в области лечения аллергии»
Победитель: Центр аллергии и астмы «Парацельс» - 581 (54.61%) голос.
Участники номинации:
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» - 483 (45.39%) голоса.
Номинация «Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний»
Победитель: Центр остеопатической помощи «Остео» - 1076 (46.58%) голосов.
Участники номинации:
Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского - 939 (40.65%) голоса.
ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда» - 295 (12.77%) голосов.
Номинация «Лучшая клиника для лечения эндокринологических заболеваний»
Победитель: Медицинская клиника «АКЦЕНТ» - 360 (71.01%) голосов.
Участники номинации:
Эндокринологическое отделение ОКБ №1 - 147 (28.99%) голосов.
Номинация «Лучшая клиника для лечения позвоночника и суставов»
Победитель: Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря - 2571 (44.00%) голосов.
Участники номинации:
Западно-Сибирский центр мануальной терапии «Клиника доктора Ефимова» - 1671 (28.60%) голос.
Центр остеопатической помощи «Остео» - 1001 (17.13%) голоса.
Центр доктора Бубновского - 370 (6.33%) голосов.
Медицинский центр «МЕДАР» - 123 (2.11%) голоса.
Центр восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка» - 107 (1.83%) голосов.
Номинация «Лучшая клиника в области косметологии»
Победитель: Косметологическая клиника на Мельникайте, 105 - 4324 (56.95%) голосов.
Участники номинации:
Авторская клиника эстетической медицины - 2521 (33.21%) голос.
Центр лазерной медицины и эстетической косметологии «Наноэстетик» - 286 (3.77%)
Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН» - 285 (3.75%) голосов.
Сеть клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки» - 92 (1.21%) голоса.
ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» - 84 (1.11%) голоса.
Номинация «Лучшая клиника в области пластической хирургии»
Победитель: АО «МСЧ «Нефтяник» - 803 (96.17%) голоса.
Участники номинации:
Центр пластической хирургии PersonaNova - 32 (3.83%) голоса.
Номинация: Лучшая клиника в области урологии и проктологии
Победитель: АО «МСЧ «Нефтяник» - 661 (65.64%) голос.
Участники номинации:
Медицинский центр лазерного лечения «НаноМед» - 346 (34.36%) голосов.
Номинация «Лучшая аптека для народа»
Победитель: «Бережная аптека» - 397 (40.76%) голосов.
Участники номинации:
Аптека «Экона» - 316 (32.44%) голосов.
Аптека «Фармаимпэкс» - 261 (26.80%) голос.
Номинация «Лучшее санаторно-курортное учреждение»
Победитель: Санаторий «Красная гвоздика» - 986 (48.74%) голосов.
Участники номинации:
ММАУ «Санаторий-профилакторий «Жемчужный» - 324 (16.02%) голоса.
Центр восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка» - 321 (15.87%) голос.
ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» - 218 (10.78%) голосов.
Санаторий «Геолог» - 174 (8.60%) голоса.
Номинация «Клиника с лучшим сервисом»
Победитель: Стоматология «Ультра-Дент» - 1859 (24.69%) голосов.
Участники номинации:
Авторская клиника эстетической медицины - 1769 (23.50%) голосов.
Многопрофильный медицинский центр «Филатовская клиника» - 1139 (15.13%) голосов.
Лабораторная служба «Хеликс» - 619 (8.22%) голосов.
Семейная стоматология «Доктор Альбус» - 567 (7.53%) голосов.
Сеть медицинских центров «Доктор Арбитайло» - 339 (4.50%) голосов.
Стоматология «ЮниДент» - 225 (2.99%) голосов.
КДЛ Медицинская лаборатория - 202 (2.68%) голоса.
Медицинский центр лазерного лечения «НаноМед» - 152 (2.02%) голоса.
Медицинский Центр «Главное здоровье» - 148 (1.97%) голосов.
ЦМД «НОВАМЕД» - 113 (1.50%) голосов.
Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Тюмень - 83 (1.10%) голоса.
Независимая лаборатория ИНВИТРО - 71 (0.94%) голос.
Центр доктора Бубновского - 57 (0.76%) голосов.
Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН» - 52 (0.69%) голоса.
Стоматология МЦ «Астра-Мед» - 39 (0.52%) голосов.
Медицинский центр охраны здоровья семьи «МироМед» - 35 (0.46%) голосов.
Сеть клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки» - 28 (0.37%) голосов.
Салон лазерной эпиляции «Клеопатра» - 20 (0.27%) голосов.
Медицинский центр «Искра» Цитомед - 12 (0.16%) голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU