«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года–2019»

Вся правда об эпиляции и ее эффективности: как тюменцам навсегда избавиться от нежелательных волос

Управляющая салоном «Подружки» о том, как правильно готовить кожу к процедуре, почему нельзя загорать перед походом к косметологу и как быстро добиться идеально ровной кожи