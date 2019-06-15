Не приедет: Стасу Костюшкину забыли сказать, что он выступает на Дне города в Тобольске

Экс-солист дуэта «Чай вдвоём», а ныне – сольный исполнитель Стас Костюшкин (A-Dessa) не будет выступать в Тобольске на Дне города. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил сам певец.

- Дорогие жители Тобольск, я прошу прощения за ваших же организаторов, которые сейчас будут писать, что я КОНЧЕНЫЙ, но они просто забыли оповестить нас о концерте в вашем замечательном городе, - написал на своей страничке в Инстаграме Костюшкин, прикрепив скриншот из паблика «Блог нашего города. Тобольск».

Скриншот из паблика. Фото: Инстаграм Стаса Костюшкина

Как сообщает портал «Тобольск.ру» со ссылкой на организаторов, от идеи пригласить известную личность не отказались. Однако кто это будет – пока не известно, в мэрии прорабатывают варианты.

Надо сказать, что тоболяки расстроились неприезду Костюшкина

- Я уже думала какой наряд, надевать чтобы станцевать под песню «Женщина я не танцую», - написала местная жительница.