2019-06-15T17:09:13+03:00
Звезды

Не приедет: Стасу Костюшкину забыли сказать, что он выступает на Дне города в Тобольске

«Кина» не будет, но не спешим расходиться
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инстаграм Стаса КостюшкинаФото: Инстаграм Стаса Костюшкина
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Экс-солист дуэта «Чай вдвоём», а ныне – сольный исполнитель Стас Костюшкин (A-Dessa) не будет выступать в Тобольске на Дне города. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил сам певец.

- Дорогие жители Тобольск, я прошу прощения за ваших же организаторов, которые сейчас будут писать, что я КОНЧЕНЫЙ, но они просто забыли оповестить нас о концерте в вашем замечательном городе, - написал на своей страничке в Инстаграме Костюшкин, прикрепив скриншот из паблика «Блог нашего города. Тобольск».

Скриншот из паблика. Фото: Инстаграм Стаса Костюшкина

Скриншот из паблика. Фото: Инстаграм Стаса Костюшкина

Как сообщает портал «Тобольск.ру» со ссылкой на организаторов, от идеи пригласить известную личность не отказались. Однако кто это будет – пока не известно, в мэрии прорабатывают варианты.

Надо сказать, что тоболяки расстроились неприезду Костюшкина

- Я уже думала какой наряд, надевать чтобы станцевать под песню «Женщина я не танцую», - написала местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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