2019-06-14T15:25:20+03:00
История современности

В селе под Тюменью нашли ранее неизвестную фотографию детей Распутина

Ее много лет прятала за иконами старушка
Лидия Шумкова
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Уникальную фотографию передали в коллекцию частного музея Г.Е.Распутина. Слева направо: Матрена, Варвара, Дмитрий Распутины. Фото из личного архива Марины Смирновой.Уникальную фотографию передали в коллекцию частного музея Г.Е.Распутина. Слева направо: Матрена, Варвара, Дмитрий Распутины. Фото из личного архива Марины Смирновой.
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В современном мире сложно обнаружить ранее не раскрытые подлинные исторические артефакты, предметы, фотографии, рукописи. Среди моря подделок – это один шанс на миллион. Но главному тюменскому распутиноведу Марине Смирновой несказанно повезло. Весной в ее частный музей, что находится в селе Покровском, пришел гость с совершенно неожиданной фотографией.

На фото, что он принес, – дети Григория Распутина: Дмитрий, Варвара и Матрена. Марина Смирнова вначале скептически отнеслась к заявлению посетителя.

- Сейчас антикварный рынок наводнен подделками. То какие-то иконы мне предлагают, то записки, якобы написанные рукой Григория Распутина. Как-то чуть ли не его череп подсовывали. Но когда ты 40 лет занимаешься одной темой, поймаешь обманщика на полуслове. И за последнюю четверть века я ни с чем значимым не сталкивалась, - рассказала она предысторию встречи.

Естественно, первой мыслью было – да когда ж вы, дети лейтенанта Шмидта, успокоитесь… Но на принесенную фотографию распутиновед все же взглянула и обомлела. Со снимка на нее смотрели те же люди, что были запечатлены на других сохранившихся до наших дней фотографиях.

- Смотрю, фотография начала прошлого века. У нас в 2005 году была в гостях правнучка Распутина Лоранс Ио и подарила снимок, где ее прабабушка Матрена со снохой и сыном. И я вижу, что и тут Дмитрий, даже в той же рубашке. Наверное, в тот же день фотографировались. Рядом Варвара, младшая дочь, у нее белый воротник на блузке и украшения в волосах, как и на другом снимке, присутствующем в коллекции музея. Его подарил ректор минералогического университета из Санкт-Петербурга, бабушка которого дружила с Варварой. И, конечно, Матрена, ее фотографий сохранилось много, - поделилась мыслями Марина Смирнова.

Но чтобы точно удостовериться и не пойти на поводу нахлынувших эмоций, директор музея отправила фото той, кто уж наверняка сможет опознать своих родных – Лоранс Ио. Пришел мгновенный ответ: «Боже мой! Это же она, моя бабушка Матрена, совсем молоденькая! И ее младшая сестра Варвара, судьбу которой она всегда хотела узнать, живя в Америке. Как здорово, что в России, несмотря на революцию и войны, такое могло сохраниться! Спасибо вам, мои дорогие друзья».

Мужчина, что принес фото, не стал скрывать, откуда его взял. Оказалось, у него, вернее, у его супруги, умерла престарелая родственница, которую звали Мария Ивановна Третьякова. Проживала женщина в селе Борки в 37 километрах от Тюмени. И сколько он помнит, она всегда прятала в красном углу за иконами эту фотографию. Только когда Мария Ивановна умерла и стали разбирать вещи, снимок обнаружили. О том, что это дети Распутина, мужчина лишь подозревал, но не был уверен. Так что к Марине Смирновой он пришел за советом как к эксперту.

- Самое удивительное, что эта фотография нигде не всплывала, ни у нас, ни за рубежом. Я знаю все фотографии Распутина и его семьи, но такую видела впервые, - подчеркнула распутиновед.

Пока новообретенный снимок в музее не выставили. По словам Марины Смирновой, экспозицию, посвященную детям Григория Распутина, она сделает после того, как уменьшится наплыв посетителей. Сейчас в музей активно съезжаются экскурсии из Екатеринбурга, Москвы, и даже иностранные делегации проявляют большой интерес к одной из самых загадочных фигур российской истории.

Супруги Марина и Владимир Смирновы побывали в апреле в Париже и встретились с Лоранс Ио, правнучкой Распутина. Фото из личного архива Марины Смирновой.

Супруги Марина и Владимир Смирновы побывали в апреле в Париже и встретились с Лоранс Ио, правнучкой Распутина. Фото из личного архива Марины Смирновой.

ДЛЯ СПРАВКИ

Частный музей Г.Е.Распутина был основан в 1990 году тюменцами, супругами Смирновыми. Расположен в селе Покровское (84 километр Тобольского тракта). Именно там в 1869 году родился Григорий Распутин. Через это же село пролегла так называемая «русская Голгофа», и лошадей, на которых везли императорскую семью к месту казни, перепрягали прямо возле дома «старца». В основе экспозиции лежат личные вещи семьи Распутина: посуда, мебель, иконы, подлинный наличник с уничтоженного распутинского дома.

Концепция развития музея заключается в исторической реабилитации Григория Распутина через поиск новых, ранее неизвестных архивных документов, воспоминаний земляков, публикаций работ самого Распутина. Как заявляют создатели музея, огромную роль в этом поиске играет сотрудничество с российскими и зарубежными коллекционерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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