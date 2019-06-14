Купить дом за городом в Тюмени: горожан интересуют необычные дома

В Тюменской области на 9% за год подорожала загородная недвижимость возле водоемов. Ценовая планка в итоге достигла 4,7 миллионов рублей. В целом, на рынке загородного жилья наибольшим спросом у людей пользуются дома. Земельные участки интересуют чуть меньшее число покупателей.

ДОМ У ВОДЫ

По доступности загородной недвижимости у водоемов регион оказался на 18 месте из 23. Дороже жилье за городом только в Калининградской области, Краснодарском крае, Ленинградской, Московской областях и в Крыму. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимость», которые проанализировали выборку объявления сайта за май 2019 года.

При этом стоимость тюменской загородки не превысила среднего значения по России. В целом по стране жилье у воды подорожало на 2,1% – до 5,1 миллионов рублей. Дешевле всего дом у воды можно приобрести в Алтайском крае (2,4 миллиона рублей), а также в Кемеровской, Владимирской и Омской областях.

Кстати, кроме привычных домов, люди постепенно проявляют интерес и к другим формам проживания у воды, например, к эллингам и хаусботам. Первые представляют собой фактически «самую первую линию» и примыкают к воде вплотную или даже имеют собственный причал. Вторые - более экзотические для России плавучие дома с собственными системами жизнеобеспечения. Их чаще берут в аренду, чем покупают в качестве места постоянного проживания. В Тюменской области такой формат не развит из-за особенностей климата.

Один из самых дорогих домов у воды находится на озере Лебяжьем. Фото с сайт etagi.com

ДИНАМИКА ТЮМЕНСКОЙ ЗАГОРОДКИ

Если рассматривать загородную недвижимость в целом, а не только «дом у озера» то за год в Тюмени сильнее всего подорожали земельные участки. По данным аналитиков компании «Этажи», по сравнению с прошлым годом скачок цен в этом сегменте составил 6%. В настоящее время сотка земли стоит 60,7 тысяч рублей. Стоимость коттеджей поднялась на 2%, за квадратный метр в среднем продавцы просят 38,65 тысяч рублей. А вот дачи, наоборот, подешевели на 2%. Купить себе небольшой дачный домик можно по цене 28,4 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость домов и таунхаусов с прошлого года не изменилась и составила 32 тысячи и 41,7 тысячу рублей за квадратный метр, соответственно.

Самые дорогие объекты в Тюмени и ее окрестностях продаются в садовом обществе «В Бору» у озера Лебяжьего между Червишевским и Ялуторовским трактами. Там стоимость сотки составляет 252,4 тысячи рублей, а полноценный коттедж для постоянного проживания продается за 10 миллионов рублей. Следом идут садовое общество «Урожайный» недалеко от Воронинских горок со стоимостью одной сотки в 175 тысяч рублей и деревня Аракчина по Велижанскому тракту – 129,7 тысяч рублей за сотку.

Закономерно, что на цену загородной недвижимости в значительной степени влияет удаленность от города, транспортная доступность, наполнение участка, инженерная инфраструктура. Как свидетельствует практика, популярными направлениями по спросу остаются Московский тракт, черта города и Салаирский тракт.