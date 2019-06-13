В Тюмени назвали управляющие компании, в чьих домах отключат горячую воду второй раз за лето

В Тюмени во всю идет второй этап опрессовок. Между тем, с первым завершившимся опрессовочным участком все прошло не так уж гладко. Дело в том, что во время двухнедельного отключения воды управляющие организации должны были провести подготовительные работы в своем жилфонде. Но сделали это далеко не все, так что жителей таких домов может ждать еще одно отключение горячей воды.

Как пояснил «Комсомольской правде – Тюмень» заместитель главы города Павел Перевалов, срок отключения в данном случае будет составлять не две недели, а лишь день-два. Но, естественно, сам факт остаться без горячей воды беспокоит жителей домов и доставляет им неудобства. Это недопустимая ситуация.

Павел Перевалов: Если ни мы, ни единая теплоснабжающая организация ничего не знаем о проведенных работах, то вероятность 99%, что эти работы не были выполнены. Фото из группы в ВК "Тюмень - наш дом"

- Управляющие организации на первом опрессовочном участке, возможно, и проводили работы, только об этом никто не знает – никаких документов от них не поступило. Как показывает практика, если ни мы, ни единая теплоснабжающая организация ничего не знаем о проведенных работах, то вероятность 99%, что эти работы не были выполнены, а значит повторное отключение понадобится, - отметил он.

Другая трудность касается самих управдомов. У единой теплоснабжающей организации УСТЭК к семи опрессовочным участкам привязана и распланирована работа тепловой инспекции - службы, которая принимает дома, подписывает технические документы, например, акты промывки, акты опрессовки системы. И если управляющая компания придет с документами вне графика, это нарушит налаженную систему.

Для примера: в Тюмени насчитывается порядка 500 различных организаций, которые управляют жилфондом. Это и ТСН, и ЖСК, и управляющие компании. Если поделить их на семь опрессовочных участков, то на каждый приходится примерно по 70 управляющих организаций.

- Работа тепловой инспекции распланирована таким образом, чтобы во время первого опрессовочного участка она должна принять 70 организаций, во время второго – следующие 70 и так далее. Когда с первого опрессовочного участка управляющие компании приходят не в свое время, они сбивают график и начинается проблема с пропускной способностью, - прокомментировал Павел Перевалов.

Замглавы города подчеркнул, что ни муниципалитет, ни УСТЭК не скрывают свою позицию по отношению к таким нерадивым управленцам.

- Мы абсолютно открыто говорим всем – если вы не справляетесь с управлением жилым фондом, перестаньте это делать, потому что мучаются потребители и контролирующие органы, мучаетесь вы сами и не выдаете то качество обслуживания, которое требуется по закону, - озвучил он.

В число самых проблемных управляющих компаний попали УК «Восточный», «УК «На Полевой», «ЮИТ-Сервис», «На Федорова». Они, находясь на первом опрессовочном участке, не принесли документов ни по одному дому и никого не вызывали к себе для проверки. Сказать, делали они у себя что-то или нет, точно нельзя, но по опыту органы власти уже понимают, что, скорее всего, не делали.

К слову, подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону является лицензионным требованием, то есть обязательна к исполнению управляющими организациями. За нарушение управляющую организацию могут крупно оштрафовать. К тому же есть риск, что компания, не в первый раз допустившая нарушение, лишится лицензии.

КСТАТИ

В первый опрессовочный участок (с 20 мая по 2 июня) вошли микрорайоны Восточный, Маяк, Тюменская слобода, Дом Обороны.

График-схема опрессовочных работ, которые проводит УСТЭК. Фото с сайта ao-ustek.ru

С 4 по 17 июня отсутствует горячая вода у жителей центральной части города, попавших во второй опрессовочный участок. Следующими с 18 июня по 1 июля будут жители Заречных микрорайонов и Лесобазы.