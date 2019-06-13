Как лучше получиться на фотографиях без фотошопа и фильтров: тюменская модель раскрыла свои секреты

Профессиональная модель из Тюмени, основатель детской студии, руководитель по дефиле Юлия Храмова, которая не так давно стала партнером круизного клуба, знает толк в фотографиях. Своими знаниями Юля охотно делится со всеми, кто любит ловить мгновение и запечатлевать себя на снимках. Тема позирования раскрывается в Юлином инстаграме под хештегом #позируем_с_Храмовой. Какую позу занять во время фотосъемки, какой ракурс выбрать, куда деть руки и ноги и о других нюансах девушка рассказала и «Комсомольской правде – Тюмень».

На фото руки должны быть расслаблены. Фото из аккаунта Юлии в Instagram @yuliakhramova

А РУЧКИ-ТО ВОТ ОНИ!

Один из актуальных вопросов, по словам Юли, куда деть руки на фото. А ответ прост – их нужно использовать, хотя тут есть несколько важных моментов. Самое главное – руки должны быть естественными: не нужно лишать себя пальцев, равно, как и напрягать их. Если руки в карманах, то большой палец всегда необходимо оставлять снаружи. А чтобы ладонь выглядела более тонкой и изящной, лучше поставить ее боком, а не разворачивать тыльной стороной к камере. Кроме того, не стоит «приклеивать» руки к телу, это всегда выглядит менее удачно, поскольку так они могут казаться крупнее, чем есть на самом деле.

- Руками можно поправлять волосы, трогать лицо, касаться украшений и так далее, - подчеркнула модель.

Когда скрещиваете руки, не вцепляйтесь в них пальцами, как коршун. Фото из аккаунта Юлии в Instagram @yuliakhramova

Вообще самая удобная и безопасная поза для человека во многих ситуациях - скрещенные руки на груди, считает Юлия. Но иногда фотография в таком положении может обернуться полным провалом. Так что, если камера вызывает дискомфорт и руки так и тянутся скреститься, нужно расслабиться и избегать эффекта коршуна, вцепившегося в тело.

ИЩЕМ ТАЛИЮ

Часто на фотографиях девушки, да и парни тоже, ставят руку на пояс. Только вот практика Юли показывает, что не все знают, где у них талия.

Чтобы подчеркнуть талию, ее нужно правильно найти. Фото из аккаунта Юлии в Instagram @yuliakhramova

- Что нужно сделать: найти у себя талию, это самое узкое место на нашем теле, начинается примерно там, где заканчиваются ребра. Ставим руку именно на талию, потому что, расположив ее выше или ниже, вы просто визуально искажаете свои пропорции и делаете фото нелепым и несовременным. При таком позировании не очень удачно смотря коленки прямо в камеру, поэтому стараемся ножку в колене уводить чуть в сторону, - дала рекомендации Храмова.

Ну и помним о совете выше – кисти рук не должны быть напряженными.

Чтобы ноги смотрелись изящно, одну лучше выставить вперед, вытянув носочек. Фото из аккаунта Юлии в Instagram @yuliakhramova

РАКУРС РЕШАЕТ

Для того, чтобы прибавить или убавить объемы тела, не нужно пользоваться фотошопом. Проблема решается правильным ракурсом и позой.

Как отметила Юля, когда ракурс выбран по линии горизонта либо чуть снизу, тогда на фото в рост человек будет смотреться выше и тоньше. А вот ногу, которая находится ближе к камере, нужно чуть согнуть, а не наоборот. Еще лучше, если ракурс будет фронтальным, а носочки вытянуты вперед, что визуально делает ножку длиннее и изящнее.

Правильная поза может полностью изменить фигуру. Фото из аккаунта Юлии в Instagram @yuliakhramova

ФОТО ЛОБ В ЛОБ

- Не всегда те, кого мы просим нас сфоткать, хотят искать удачный ракурс. Часто люди просто берут телефон и фоткают вас вот так - ровно напротив, как вы сидите, - обрисовала обычную ситуацию с фотосъемкой Юля.

Руки не должны прижиматься к телу. Фото из аккаунта Юлии в Instagram @yuliakhramova

Если так произошло, то «смотреть» коленками прямо в кадр – это не лучший вариант для пропорций тела. Ножки нужно вытягивать ближе к камере, и желательно держать их на разных уровнях, чтобы они не сливались в одну общую массу, а поза не превратилась в позу цапли. Кисти рук тоже смотрятся не самым лучшим образом, если держать их фронтально. Также при таком ракурсе не стоит подаваться вперед, иначе тело будет выглядеть шире и короче, чем оно есть на самом деле. Ну и, конечно, красивая осанка еще никогда не смотрелась на фотографиях плохо, поэтому нужно избавиться от привычки горбиться.

Нет "отрубленным" ногам. Фото из аккаунта Юлии в Instagram @yuliakhramova

И всегда помним про руки.