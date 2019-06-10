День России: куда сходить в Тюмени 12 июня 2019

Уже в эту среду, 12 июня, наша страна отметит важный государственный праздник – День России. В этот день по всей Тюмени будут проходить праздничные мероприятия, на которых будет интересно и взрослым, и детям. Чтобы вам не потеряться во всём их многообразии, «Комсомольская правда – Тюмень» публикует самый подробный гид по праздничным площадкам.

«МОСТ ДРУЖБЫ»

Главное праздничное мероприятие развернётся на Цветном бульваре. Здесь в 10 часов торжественно откроется XXV юбилейный фестиваль «Мост Дружбы», во время которого участников и гостей праздника поздравят лидеры национально-культурных автономий и организаций. Перед открытием пройдёт митинг-концерт, посвящённый Дню России, а затем состоится флешмоб «Танцы народов России».

Мост Дружбы: УкраинаФото: Алексей КОСЕНЧУК

В фестивале «Мост дружбы» примут участие не только жители городов и районов юга Тюменской области, но и гости из Югры и Ямала. Также свою культуру представят русские, белорусы, киргизы, казахи, татары, украинцы, молдаване, немцы, чеченцы, ингуши, дагестанцы, грузины, цыгане, чуваши, ханты, ненцы, удмурты и другие.

Выступления пройдут сразу на двух сценах. Первую установят рядом с КЦЗ «Золотые ворота Сибири», вторая – у фонтана. Выступления стартуют в 13 асов и будут проходить вплоть до закрытия фестиваля в 18 часов. В общей сложности программа насчитывает более 180 творческих номера, в котором примут участие творческие вокальные, хореографические, эстрадные и народные ансамбли.

Вместе с выступлениями будут работать 25 национальных подворий, где гостям расскажут о традициях и обычаях той или иной национальности, о культурных и исторических достопримечательностях, увлечениях, особенностях жизненного уклада и национальной кухне. Все участники и зрители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по бисероплетению, росписи предметов быта, гончарному делу, лепке из глины, изготовлению национальных игрушек и во многих других.

Мост ДружбыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Приняв участие в интерактивной развлекательной программе «Национальный разгуляй», наиболее активные гости праздника смогут заработать жетоны и обменять их на памятные призы. Так что обязательно принимайте участие в конкурсе частушек и мастер-классах по национальным танцам.

ВЕЛОПАРАД И ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ

У здания равительства Тюменской области в 10 часов утра стартует традиционный велопарад и велофестиваль. Участники велопарада соберутся на Центральной площади, после чего отправятся до Затюменского парка. Для участников там пройдёт немало мероприятий, включая проезды по модульному памп-треку и велосипедным дорожкам парка, а также мастер-класс езды по пересечённой местности.

На велофестивале будут организованы 5 специальных площадок, где участники смогут принять участие в викторинах, конкурсах и различных соревнованиях. Здесь же автоинспекторы раздадут материалы по правилам дорожного движения и технике безопасности при езде на велосипеде. Победители получат подарки, а в конце праздника будут разыграны и вручены 5 велосипедов и большое количество других ценных призов.

СКВЕРЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

Не обойдут стороной празднование Дня России и тюменские Дома культуры и скверы. Например, в сквере Депутатов в 12 часов все желающие смогут принять участие во флешмобе «Виват, Россия». Здесь гости смогут освоить танцевальные движения, а затем показать свои умения вместе с другими «танцорами».

В 13 часов здесь пройдёт праздничный концерт «Россия! Русь! Храни себя, храни!», в котором примут участие лучшие коллективы города. Здесь же пройдут интерактивы, конкурсы и викторины.

Россия, Русь! Храни себя, храни!

В ДК «Водник» в 11 часов стартует праздничная программа «Славься, Великая Родина!». Тюменцев ждут мастер-классы для всей семьи, танцевальная программа тюменского оркестра русских народных инструментов, творческие номера коллективов ДК «Водник» и композиции от Михаила Шепеленко, Натальи Малаенко и Анастасии Русановой.

"Славься, Великая Родина!"

На площадке у ДК «Поиск» в 17 часов пройдёт праздничная программа «Горжусь тобой, моя Россия». Гости смогут посмотреть на выступления творческих коллективов и принять участие в конкурсах и играх от весёлых ведущих.

На площади у ДК «Орфей» с 11 до 17 часов пройдёт праздничная программа «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!». В программе: конкурс рисунков на асфальте, игровая программа «Тюменское лето», мастер-классы и викторина, концертная программа.

"Вместе мы - большая сила!"

На площади у ДК «Торфяник» праздничная программа стартует также в 11 часов. Гостей ждут интерактивные площадки для самых маленьких, праздничный концерт и поздравления от творческих коллективов «Торфяника».

"Виват, Россия!"

В сквере «Казачьи луга» в 18 часов пройдёт праздничная программа «Я живу в России». В программе: выступления коллективов Центра русской культуры, спортивные состязания, конкурсы, игровые площадки и мастер-классы.

«НЕБО И ЗЕМЛЯ»

В 42-х километрах от Тюмени, в деревне Песьянка (экополис «Фестивальный») 12 июня в 14 часов стартует одно из самых масштабных мероприятий лета – этнофестиваль «НЕБО и ЗЕМЛЯ», темой которого в 2019 году станут мировые сказки. Гостей ждут 750 событий для яркого отдыха на природе с семьей и друзьями.

Площадка объединит 40 концертов тюменских, российских и зарубежных артистов, праздник красок Холи, огненные шоу и ночные представления, выставку масштабных арт-объектов, всероссийский флешмоб «Хоровод мира», развивающие практики и мастер-классы и многое другое. На территории экополиса можно будет разместиться в палаточных городках.

Этнофестиваль "Небо и Земля"

Стоимость: взрослый билет на все пять дней фестиваля стоит 3800 рублей. Если приехать на меньшее количество дней, то цена будет ниже. Меньше сумма и для пенсионеров с подростками.

ЧТО ЕЩЁ?

В День России во многих библиотеках города пройдут книжно-иллюстративные выставки. Например, в Центральной городской библиотеке пройдёт выставка-поздравление «Мы вместе – мы сильны!», в библиотеке №1 – выставка-атрибут «Символы России – история страны!», в библиотеке №18 – выставка детских рисунков «Россия – Родина моя», а в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина – выставка-настроение «О России с любовью».