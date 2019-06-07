За долги управляющих компаний по теплу заплатят все тюменцы

В Тюмени некоторые управляющие компании крупно задолжали тепловикам. Самый большой долг на сегодня составляет 60 миллионов рублей. И это только текущая задолженность, зафиксированная компанией УСТЭК с января 2019 года. Что за злостные неплательщики работают в Тюмени и можно ли с ними бороться, рассказали во время Дня депутата, который проходил на территории единой теплоснабжающей организации УСТЭК.

Самый крупный текущий долг накопила управляющая компания «Универсал». С января он составляет 60 миллионов рублей. Второй в рейтинге неплательщиков оказалась УК «Озерное», задолжав почти 21 миллион, а третьей с долгом порядка 12 миллионов стала УК «Территория комфорта». Кроме того, УСТЭК причисляют к должникам управляющие компании «Квартал – сервис», «МиД УК», «Жилсервисуют», «Инпрос», «Евродом», «Водник» и «Тюменская УК по ЭЖФ». Самое страшное – что все они не идут на контакт и никак не реагируют на претензионно-исковую работу, которую проводит УСТЭК.

Генеральный директор единой теплоснабжающей организации Александр Перекальский привел конкретный пример. Есть в городе управляющая компания «УК по СЖФ». У нее тоже большая задолженность по теплу. Но СЖФ готова работать по возмещению долга, заключает графики платежей и выполняет мировое соглашение, заключенное с УСТЭК. В отличие от той же УК «Универсал».

- Управляющая компания «Универсал» не делает ровным счетом ничего. То есть не урегулирует задолженность, более того, ее руководитель создал новую управляющую компанию «Вектор». Он вывел дома туда и там работают те же люди, что и в «Универсале». Тем самым он освободил себя от бремени оплаты, - заключил гендиректор УСТЭК.

Он подчеркнул, что такие управляющие компании – большая проблема для всего города. По сути, если они продолжат в том же темпе избегать возмещения долга, то бремя ляжет на УСТЭК и в соответствии с действующим законодательством теплоснабжающая организация будет вынуждена включить затраты в тариф. Тарифное регулирование сегодня предусматривает включение 2% задолженности, которая не подлежит взысканию.

- То есть по большому счету за эти нерадивые управляющие компании и их руководителей будет платить все население города, - отметил руководитель тепловиков.

И депутаты, присутствовавшие на мероприятии, и чиновники, и представители теплоснабжающей компании сошлись на том, что таких управляющих компаний не должно быть на рынке. Ими необходимо серьезно заняться и решить проблему с долгами. Но пока все предпринимаемые меры не имеют эффекта. Даже переход на прямые договоры не будет тут панацеей, поскольку долг уже накоплен. Сейчас управляющие компании погрязли в судах, по некоторыми делам даже получены решения. Кроме того, УСТЭК направлены обращения в прокуратуру, в следственный комитет.

- Мы действительно видим в их поведении признаки состава преступления и просим правоохранительные органы провести проверки, проявить активность, - подчеркнул Александр Перекальский.

ДЛЯ СПРАВКИ

В городе насчитывается порядка 4,3 тысяч многоквартирников. Прямые договоры пока заключены с собственниками помещений в 1046 многоквартирных домах, это более 145 тысяч лицевых счетов.