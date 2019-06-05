В Тюменской области нормативы накопления мусора и тарифы соответствуют закону

Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Тюменской области осуществлён в установленные законодательством сроки. Несмотря на возникшие возмущения общественников, оснований для переноса сроков перехода к новой системе обращения с мусором – нет.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами выбирали на основании конкурсного отбора через официальный сайт для проведения торгов и в соответствии с требованиями (например, он должен обеспечивать транспортировку ТКО). На конкурс была лишь 1 заявка от «Тюменского Экологического Объединения», она же соответствовала всем требованиям для участия. Именно «ТЭО» стал региональным оператором по сбору мусора; свою деятельность предприятие будет вести два года – с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года. Предельные единые тарифы на услугу по обращению с ТКО установлены с 1 января 2019 года.

- Единый тариф на услугу регионального оператора включает в себя расходы «ТЭО» по захоронению и обработке мусора, расходы по его транспортировке и администрировании процесса начисления платы сбора платежей по обращению с мусором. С учётом расходов, цена обращения с отходами становится объективно выше. Величина платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется умножением тарифа на норматив накопления ТКО, - отметили в группе «Тюмень» во «ВКонтакте».

С учётом установленного тарифа и нормативов накопления ТКО плата за коммунальную услугу по обращению с мусором составляет:

- 139,06 рублей – на одного проживающего в жилом помещении в месяц (для жилых помещений в многоквартирных домах)

- 119,24 рубля – на одного проживающего в месяц (для жилых помещений в жилых домах).

Многочисленные «эксперты» допускают ряд ошибок по собственному расчёту коммунальной услуги, поэтому оснований для снижения платы за сбор мусора нет. Как отметили в ведомстве, согласно Основам ценообразования «размер тарифов должен компенсировать регулируемым организациям экономически обоснованные расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ и обеспечивать экономически обоснованный уровень доходности деятельности».

- Законодательство РФ не предусматривает самостоятельный выбор жителями варианта оплаты за услугу по обращению с ТКО. Решение об оплате коммунальной услуги предоставлено органам государственной власти субъектов РФ, и Тюменская область таким правом воспользовалась, - пишут пользователи в паблике «Моя Тюмень»

Услышав просьбы людей, департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области изменил расчётную единицу норматива накопления мусора в жилых помещениях: норматив накопления ТКО установлен в килограммах на человека в год. Что касается садоводов и огородников, то «ТЭО» вправе указать способ коммерческого учёта «исходя из количества и объёма контейнеров».

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Законодательство предусматривает возможность исключения из валовой выручки регионального оператора доходов, которые получены от вторичной переработки – будь то мусор, газ, электроэнергия и т.д. Однако на дату установления тарифа «ТЭО» вторичной переработкой не занималось, следовательно, и не представила сведения о «доходах», полученных от реализации «вторички».

Когда будет подтверждён факт реализации вторичного сырья, тогда и доходы от неё будут исключены из тарифа. Стоит отметить, что реализация вторичного сырья осуществляется в рамках проведения открытого аукциона.

К ТКО относятся и крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, отходы после ремонта и т.д.), которые невозможно складировать в контейнерах. При определении нормативов накопления ТКО в регионе, установленных департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, учтено накопление крупногабаритного мусора. Его вывоз обеспечивается в соответствии с законодательством РФ региональным оператором, либо самим потребителем, который может довезти мусор на специальную площадку.

- Нормативы накопления ТКО в Тюменской области являются обоснованными, принятые решения соответствуют законодательству РФ, - отмечают телеграм-каналы.

Замеры накопления ТКО проводились в течение прошлого года (по неделе на каждое время года) в Тюмени, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Исетском, Уватском и Ялуторовском районах. Над ними работали комиссии, которые были созданы в каждом муниципальном образовании, с участием местных администраций и департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, представителей УК и товариществ собственников жилья.

Что касается раздельного накопления мусора, то, по Соглашению об организации деятельности компании «ТЭО», оно пока не предусмотрено.

А В ЭТО ВРЕМЯ

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

«Тюменское экологическое объединение» напоминает жителям, что определённые категории граждан могут рассчитывать на меры социальной поддержки, в частности, на возмещение расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ. Чтобы уточнить всю интересующую информацию, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Компенсации на оплату коммунальных услуг и услугу по обращению с мусором получают более 200 тысяч жителей Тюменской области. В их числе: участники войны, ветераны труда, инвалиды, реабилитированные лица, специалисты сельской местности и другие категории. В индивидуальном порядке им возмещается либо вся сумма затрат, либо половина.

Кроме того, поддержку оказывают многодетным семьям, чей доход составляет меньше прожиточного минимума, установленного правительством Тюменской области. Из расчёта единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО мера соцподдержки предоставляется в размере 100% на каждого ребёнка до 18 лет, и 30% на каждого родителя либо усыновителя.

КСТАТИ

В Тюменской области реализуется проект по раздельному накоплению отработанных ртутсодержащих энергосберегающих ламп, ртутных термометров и батареек, которые относятся к отходам I-II класса опасности. Всё это «добро» можно утилизировать при помощи специализированных контейнеров «Гринбокс». Подробности можно узнать на сайте grbox.ru или в группе во «ВКонтакте».