День защиты детей в Тюмени: куда сводить ребёнка 1 июня 2019

Уже завтра вся Россия отметит не только первый день лета, но и главный праздник ребятишек – День защиты детей. Чтобы не запутаться во всём многообразии праздничных площадок, которые подготовили для юных тюменцев, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила подробную афишу на 1 июня 2019. Проведите этот день со своими детьми – благо, погодка позволяет!

«ТЕАТР В ЧЕМОДАНЕ»

В Тюменском театре кукол 1 и 2 июня состоится фестиваль-конкурс «Театр в чемодане», в котором примут участие детские и взрослые театральные коллективы города и области. Гостей мероприятие ждут показы спектаклей («Красная шапочка», «Малыш и Карлсон», «Сказки бабушки Совы», «Приключения Незнайки и его друзей»), а также мастер-класс по кукловождению, который проведут артисты-кукловоды (начало в 14 часов).

Во второй день пройдёт круглый стол по проблемам постановки и исполнения спектаклей малых театральных форм. Как отметили в Тюменском театре кукол, такой фестиваль проводится впервые. С его помощью можно раскрыть потенциал одарённых детей и собрать в одном месте лучшие детские театральные коллективы. Вход: свободный.

«ВНИМАНИЕ, ДЕТЯМ!»

В Сквере им. А. Моисеенко (ул. Одесская, 50) в 12 часов для детей и их родителей пройдёт весёлый и познавательный фестиваль здоровьесбережения «Внимание детям». Ребятишек, их пап и мам ждут игры, танцы, песни, призы, подарки, мастер-классы и образовательные интерактивные площадки на тему сохранения жизни и здоровья детей, консультации врачей, педагогов и психологов.

Здесь же будут работать интерактивные площадки: «Дети в доме», «Безопасность 0+», «Отцовский meet-up: культура и безопасность», «Безопасность на дорогах», «Питание детей от 0 лет. Секреты грудного вскармливания и детского питания до трёх лет», «Гигиена полости рта. Учим чистить зубки правильно», «Чистые ручки. Профилактика кишечных инфекций» и многие другие. Ребятам расскажут, как создать безопасные условия в доме и в жизни, как выбрать детское автокресло, как правильно соблюдать гигиену и многое другое. Волонтёры-медики ТюмГМУ проведут тренинги «Первая доврачебная помощь» и «Каникулы без травм». Вход: свободный.

«ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ»

На площади 400-летия Тюмени в 13 часов стартует праздник детского творчества «Фестиваль талантов». Приёмы свободной росписи в технике «холодный батик», плетение поделок из проволоки, изготовление вазочек, рисование скетч-портретов и мастер-классы для ребят приготовили детские школы искусств («Гармония», «Этюд», имени В.В. Знаменского, Детская художественная школа имени А.П. Митинского, Центр творческого развития и гуманитарного образования «Этнос» и др.).

Фестиваль талантов

Также гости праздника смогут увидеть номера хореографических ансамблей «Велес» и «Виктория», ансамбля танца «Вертикаль», квартета скрипачей «Каприччио», детского хора «Конопушки». В 16 часов состоится показ интерактивного спектакля «Рыжий чулок» от актёров молодёжного театра «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко. Вход: свободный.

«ЛУЧИ СОЛНЦА»

На базе отдыха «Кулига Парк» (Ирбитский тракт, 32 км) с 31 мая по 1 июня пройдёт конкурс талантов «Лучи солнца», в котором примут участие более 70 участников в возрасте от 3 до 18 лет. В День защиты детей в 15 часов стартует развлекательная программа с участием аниматоров. Организаторы обещают, что все участники получат волшебный рисунок на лице (аквагрим), фигурку из воздушного шарика, поделку, созданную на мастер-классе, и сладкую вату. Вход: уточнять по телефону 605-405.

ПРАЗДНИК У ДК «НЕФТЯНИК»

На площади у ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко тоже пройдёт праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей. Здесь пройдёт открытие выставки и награждение победителей регионального конкурса «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» глазами юных художников». По итогам конкурса организатор мероприятия – «Тюменский дом печати» - выпустит концептуальный альбом истории иллюстрирования сказки «Конёк-горбунок» XIX-XXI в.

Здесь же пройдёт концертная программа с участием детской студии Государственного ансамбля народного танца «Зори Тюмени». Гости смогут услышать попурри из детских песен, поводить хороводы и увидеть номера, которые в течение года были созданы детской студией. Кроме того, на площади выступит ВИА «Тили-мили-трямдия» (музыкальная студия «Интервал»). Вход: свободный.

«ПАПАТЕКА» и «DANGER ОСТЕР!»

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) в 16 часов состоится показ «спектакля-шалости» по мотивам стихотворений Григория Остера. Постановку презентуют студийцы театральной мастерской ТеМа «Danger Остер!».

Папатека в МТЦ "Космос"

В 19 часов, здесь же, покажут семейную трагикомедию «Папатека». По сюжету постановки, один обычный мальчик заявляет отцу, что больше его не любит, и уходит из дома. Спектакль «о семье и для семьи» поможет ответить на вопросы: «Почему это произошло?» «Где была мама?», «Почему обрывается связь между родителем и ребенком, а потом ее так непросто восстановить?» и «К чему могут привести эти неосторожно сказанные слова?». Вход: 200 рублей.

«ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ»

Во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) в 10.30 стартует фестиваль «Летняя академия». Гостей мероприятия ждут квест-марафон, детский скалодром, творческие мастерские, спортивные и развлекательные подвижные игры, детский арт-салон, настольные игры, конкурс рисунков на асфальте, мобильная пресс-служба, призы и многое другое. Организаторы обещают поистине феерическую программу! Вход: свободный.

Фестиваль "Летняя академия"

«ДЕТСТВО – ЭТО СВЕТ И РАДОСТЬ»

В Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова в 11 часов состоится праздник «Детство – это свет и радость». Для ребят приготовили массу сюрпризов: мастер-классы по росписи имбирного печенья и по изготовлению конфет (запись по телефону: 35-98-42), подвижные игры с аниматором, мастер-классы по созданию игрушек для кукольного театра и цветов из бумаги, караоке с песнями из «Маши и медведя», «Фиксиков» и «Бременских музыкантов», показ мультфильмов «Цветик-семицветик» и «Вовка в тридевятом царстве». Любителей литературы ждёт викторина с вопросами по любимым детским сказкам.

"Детство - это свет и радость"

Также в библиотеке откроется выставка детских иллюстраций к известным сказкам «Я рисую книги». Здесь будет представлена экспозиция художников от 5 до 14 лет «Romantic Art» и будут работать мастер-классы по рисованию («Сказочное небо», «Чудеса кисточкой» и «Разноцветный мир»).

«МУЛЬТЯШКИ НА РУБАШКЕ»

В Историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) с 10 до 16 часов состоится мастер-класс «Мультяшки на рубашке». Посетителей исторического парка будут ждать любимые персонажи из советских мультфильмов: Карлсон, Незнайка, Ослик Иа и Чебурашка. Все желающие смогут раскрасить значки с изображением этих и других героев и уйти с мастер-класса с уникальной поделкой. Вход: 250 рублей, запись по телефону: 68-11-11.

Мультяшки на рубашке

«СТРАНА ЧУДЕТСТВА!»

В Сквере гимназистов в 12 часов стартует театрализованная интерактивная программа «Страна Чудетства!» от ДКиТ «Торфяник». В программе ожидаются многочисленные игры, состязания, а также выступления клоунов Смешинкина и клоунессы Забияки. В понедельник, 3 июня, в 11 часов пройдёт театрализованное представление для детей «Детство – это ты и я!». Ребятишки смогут поиграть в озорные игры и принять участие в конкурсах на смекалку и ловкость.

ЧТО ЕЩЁ?

- На площадке у ТРЦ «Остров» в 15 часов пройдёт Фестиваль воздушных змеев и праздничный концерт.

- В ТРЦ «Кристалл» пройдёт бесплатная детская «Мозгобойня»

- В ТРЦ «Галерея «Вояж» с 12 до 15 часов пройдёт первый детский фестиваль «Юный ретровод». Здесь будет работать выставка ретро и классический автомобилей, выставка игрушек времён СССР, мастер-классы и гонки на педальных машинках СССР.

- В ТЦ «Зелёный берег» (ул. Алебашевская, 19) в 15 часов юных тюменцев ожидает путешествие с Алёшей Поповичем и конём Юлием. В программе: конкурсы, головоломки и мастер-классы. Также здесь будет работать творческая мастерская. Всех гостей ждёт подарок – сладкая вата.

- В ТЦ «Колумб» (ул. Московский тракт, 118) на 4-м этаже пройдёт праздничная программа для детей. В программе: мастер-классы, сладкая вата, розыгрыш призов и шоу мыльных пузырей.

- На площади у ДК «Строитель» в 12 часов состоится праздничная программа «В царстве Несмеяны». Перед юными зрителями будет стоять задача: рассмешить царевну Несмеяну», отгадывать загадки, петь песни и танцевать. В 16 часов в клубном зале «Строителя» юные зрители смогут отправиться в виртуальное путешествие по северным регионам России.

- На «Воронинских горках» (ул. Проезд Февральский, 9) пройдет старт сезона, гостей ждут открытые тренировки по скейтбордингу, bmx, услуги батутной арены, прокат картинга и велосипедов.

- На бульваре Гостеприимства у отеля Vostok (ул. Республики, 159) с 10 до 12 часов пройдёт праздничная программа. Организаторы обещают море шуток, веселья и отличного настроения.