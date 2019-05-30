Первый в УФО слёт «СоциоДрайв-2019» собрал в Тюмени более 500 социальных предпринимателей

Более 500 социальных предпринимателей из Тюменской области, Югры, ЯНАО и Свердловской области приняли участие в первом в УФО слете социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2019». Мероприятие, приуроченное к 75-летию со дня образования Тюменской области, состоялось в Тюменском технопарке для обмена информацией, компетенциями и лучшими практиками в области социального предпринимательства.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – В ПРИОРИТЕТЕ

Для более детального осмотра проектов социальных предпринимателей в холле тюменского технопарка открылась выставка-презентация «СоциоБренд-2019». Четырнадцать социальных предпринимателей презентовали губернатору Тюменской области Александру Моору, первому заместителю губернатора Наталье Шевчик и директору департамента социального развития Тюменской области Ольге Кузнечевских свои социальные проекты.

К примеру, екатеринбургская «Международная Школа лидерства для молодёжи» презентовала обучающие программы для развития лидерских и творческих способностей детей и подростков, нижневартовская компания «БОТАНИКАБАР» - натуральные продукты питания их российских фруктов, овощей и дикоросов, а тюменский центр раннего плавания «Жемчужинка» рассказал об обучении плаванию детей с самого рождения.

Осмотрев выставку, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что у исполнительных органов власти поддержка проектов по улучшению качества жизни людей стоит в приоритете.

- В Тюменской области реализуются многочисленные социальные проекты, которые помогают обществу решать социально значимые вопросы, - отметил глава региона. – Проекты касаются поддержки и развития детей с ограниченными возможностями, вовлечения пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в экономическую деятельность. Правительство региона готово максимально поддерживать такие проекты и создавать условия, чтобы привлечь в эту сферу как можно больше людей с предпринимательской жилкой.

Один из проектов выставкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

В свою очередь председатель комиссии по социальному предпринимательству, член правления «Опоры России», гендиректор «Фонда социальных инвестиций» Сергей Голубев подчеркнул, что федеральные органы власти заинтересованы в увеличении числа социальных предпринимателей. Сейчас во втором чтении даже готовится законопроект о мерах их поддержки. По его словам, социальный предприниматель – человек с большим сердцем, который решает насущные проблемы и создаёт новые форматы работы.

- Чтобы документ максимально отвечал требованиям предпринимательского сообщества, мы и привлекаем к работе регионы. В течение этого года законопроект обретет силу, и мы закрепим статус «социальный предприниматель» и определим меры поддержки, - рассказал Сергей Голубев.

Соцуслуги с любовьюФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам исполнительного директора фонда «Наше будущее» Юлии Жигулиной, у Тюменской области большой потенциал в сфере развития социального предпринимательства. Об этом говорят и сами проекты, которые представили социальные предприниматели.

- В стране идёт акцент на реабилитацию и социализацию детей с ментальными отклонениями - число таких ребят увеличивается. Инициаторами таких проектов становятся сами мамы особых детей, которые через свой опыт разрабатывают и внедряют проекты по адаптации, - отметила она.

Юлия Жигулина подчеркнула, что если идеи социальных предпринимателей найдут поддержку власти и крупного бизнеса, то счастливых людей в нашей стране станет ещё больше.

Натуральные продукты от социальных предпринимателей из НижневартовскаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что куратором мероприятия выступил департамент социального развития Тюменской области, партнёром – Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».