2019-05-30T11:09:12+03:00
Политика

Александр Моор: 2018 год стал точкой отсчёта для достижения национальных целей

Губернатор Тюменской области представил отчёт о результатах деятельности правительства региона за 2018 год
Алексей КОСЕНЧУК
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Александр Моор: 2018 год стал точкой отсчёта для достижения национальных целейАлександр Моор: 2018 год стал точкой отсчёта для достижения национальных целейФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Александр Моор сегодня, 30 мая, на заседании регионального парламента представил отчёт о результатах деятельности правительства Тюменской области за 2018 год. В своём выступлении глава региона рассказал о реализации Национальных проектов, развитии промышленного производства, туризма, медицины, сельского хозяйства, инноваций, а также малого и среднего предпринимательства.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Открывая своё выступление, глава региона отметил, что 2018 год стал для региона и для России точкой отсчёта для достижения национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, сегодня все усилия российских регионов, в том числе и Тюменской области, направлены на рост численности населения, повышение уровня жизни, создания комфортной среды и развития экономики. Главным «инструментом» для их реализации Александр Моор назвал национальные проекты, рассчитанные до 2024 года.

Потенциал национальных проектов сегодня используется для сохранения высоких темпов экономического роста и достижения поставленных целей в социальной сфере. Тем не менее, ещё до их старта Тюменская область уже наработала определённый опыт.

- Как и в предыдущие годы, в 2018 году Тюменская область сохранила позиции региона с высокой инвестиционной активностью и темпами развития экономики, - отметил Александр Моор. – Кроме того, в минувшем году Тюменская область стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Губернатор выразил уверенность, что основным ресурсом для развития экономики по-прежнему являются инвестиции. Благодаря им, в регионе появляются новые рабочие места и сохраняются высокие темпы экономического развития.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АПК

Экономический рост обусловлен и развитием промышленного производства. Так, например, в 2018 году объем отгруженной продукции промышленных организаций Тюменской области на душу населения превысил среднероссийский уровень в 1,6 раза. Во многом это стало возможным благодаря стимулированию промышленного сектора правительством региона. К примеру, в прошлом году при помощи господдержки было закуплено 118 единиц оборудования и специальных транспортных средств на сумму более 585 млн рублей, создано 349 рабочих мест. Пятнадцать предприятий получили субсидии на возмещение первого взноса по договорам лизинга.

- Региональное правительство продолжает формировать высокопроизводительный сектор в базовых отраслях экономики Тюменской области, - подчеркнул Александр Моор. – В базовые отрасли экономики в общей сложности направлено около 15 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 110,1% по итогам 2018 года.

Глава региона подчеркнул: поддерживая технологические производства, тюменские промышленники смогут составить конкуренцию зарубежным компаниям и увеличить экспорт продукции.

Не сократились расходы (и даже увеличились) на поддержку тюменского агропрома. В 2018 году они составили более 6,1 млрд рублей, что на 579 млн рублей больше по сравнению с 2017 года. Поддерживают тюменцев и федералы – из федерального бюджета было направлено 1,4 млрд рублей.

В общей сложности, Тюменская область в 2018 году произвела сельскохозяйственную продукцию на сумму более 66,2 млрд рублей, индекс промпроизводства составил 100,2%.

ИННОВАЦИИ

Ещё одна отрасль региональной экономики, которая сегодня развивается быстрыми темпами – инновации. В регионе на днях завершился третий форум INNOWEEK (Неделя инноваций), в рамках которого состоялось ключевое мероприятие «Битва стартапов». Если вкратце, то это всероссийский отбор проектов в сфере IT, которые могут получить финансирование на ту или иную разработку. Так, в этом году победители получили государственную поддержку на развитие своих разработок на общую сумму 10 млн рублей. Главное условие – регистрация предприятия в Тюменской области.

- Мы понимаем, что инновационное предпринимательство интересно, в первую очередь, молодёжи. Наша задача увеличить арсенал проектов и мероприятий, в том числе привлекая инноваторов из других регионов, - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, сегодня 59 компаний – резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка – реализуют 60 инновационных проектов в сфере нефтегазодобычи, строительства, IT-технологий и геологоразведки. Выручка резидентов технопарка от реализации продукции в 2018 году составила почти 2 млрд рублей.

В целом же объём инвестиций в 2018 году превысил 380 млрд рублей, что на 21,4% выше уровня 2017 года. Рост обеспечили многочисленные проекты малого и среднего бизнеса, а также инвестиционный проект компании «СИБУР» по созданию комплекса «ЗапСибНефтехим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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