Купить квартиру в Тюмени в 2019 году: жилье дорожает и самые доступные квартиры уже разобрали

Цены на жилье на вторичном рынке Тюмени продолжают расти. За год они подскочили в среднем примерно на 10%. Аналитики называют основным фактором роста более быструю реализацию ликвидных лотов по сравнению с дорогими.

ПО РОСТУ ЦЕН ВПЕРЕДИ ОДНУШКИ

Цифру в 10% назвали аналитики ЦИАН, которые проанализировали вторичный рынок России по итогам мая 2019 года. Из 89 городов по росту цен Тюмень оказалась на 18 месте, средняя стоимость квадратного метра у нас составила 65,1 тысяч рублей за квадрат. Это выше, чем в среднем по России (58,1 тысяч рублей). По сути, темпы роста цен в областной столице - на уровне других крупных городов, за исключением миллионников, где наблюдается более интенсивная динамика – плюс 12% за год.

Основным фактором роста стоимости вторичных квартир специалисты называют не столько повышение цен, сколько вымывание с вторичного рынка наиболее доступных предложений. В целом по России на протяжении рассматриваемого периода наиболее активно из предложения вымывались квартиры стоимостью менее двух миллионов рублей, их доля в объеме предложения значительно снизилась.

В Тюмени сильнее всего рост цен сказался на однокомнатных квартирах. По данным уже других аналитиков, из компании «Этажи», с мая 2018 года по май 2019-го однушки подорожали на 12%, а стоимость квадратного метра в них составила 69,2 тысячи рублей за квадрат. Для сравнения, цены на двухкомнатные квартиры за 12 месяцев подросли на 10% - с 58,9 тысяч до 63,8 тысяч рублей за квадратный метр, а на трехкомнатные – на 6% с 56,4 тысяч до 59,8 тысяч рублей.

Сильнее всего цена квадратного метра в Тюмени меняется по районамФото: Лидия Шумкова

ГДЕ В ТЮМЕНИ ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ

Как утверждают специалисты тюменского агентства недвижимости, сильнее всего меняется цена квадратного метра в Тюмени по районам.

- Однушка в центре стоит в 3-5 раз дороже аналогичного объекта на окраине. Усредненный вариант — недвижимость в спальном районе, - отметили в компании.

По данным аналитиков, стоимость также зависит от года постройки здания — новые многоэтажные дома ценятся выше тех, которые построены в XX веке. Кроме того, имеет значение ремонт и отделка - жилье с качественным ремонтом стоит больше объектов с черновой/чистовой отделкой. Логично, что на стоимость влияет и площадь квартиры - чем она больше, тем выше цена. Тренд последних лет, добавляющий стоимость жилью – инфраструктура района, где находится объект продажи. Жилье стоит дорого, если рядом с домом расположены остановки, магазины, банкоматы, школы, поликлиники, детские сады. Кроме того, исторически сложилось так, что недвижимость на средних этажах стоит дороже, чем на первых и последних этажах.

В итоге если смотреть стоимость квартир по районам Тюмени, то самый престижные, а значит самые дороги объекты находятся в районе Ожогина (88,7 тысяч рублей за квадратный метр), в Европейском микрорайоне (84,8 тысяч рублей за квадратный метр), и в историческом центре (79,6 тысяч рублей за квадратный метр).

А ЧТО В РОССИИ?

На вторичном рынке крупных городов России за последние 12 месяцев цена выросла на 11%, из них рост на три процентных пункта пришелся на период с начала 2019 года. Быстрее всего растут цены в городах Дальнего Востока. В Хабаровске и Благовещенске они увеличились на 16% в годовом выражении. Всего на один процент отстает Казань – плюс 15% за год. Снижение цены зафиксировано только в двух крупных городах – Саранске (-3%) и Новороссийске (-6%).

По уровню средней цены на вторичном рынке жилья рейтинг лидеров возглавил город Сочи – 130,1 тысяч рублей за квадратный метр, наиболее доступные предложения в Балаково – 30,4 тысяч рублей за квадрат.