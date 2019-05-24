Куда сходить в Тюмени на выходных 25 и 26 мая 2019

Впереди – последние весенние майские выходные! Можно выспаться, заняться домашними делами, сходить всей семьёй в гости или на какое-нибудь интересное мероприятие. Чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные на любой вкус и цвет!

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

- В МЦ «Город молодых» (ул. Механическая, 31/1) с 18.00 пройдёт фестиваль доброты «Майские коты». В это время начнётся музыкально-поэтический вечер, на который, правда, нужно сначала записаться. В 20 часов в рамках киноклуба «Наши фильмы» начнётся показ и обсуждение фильма «Прогулка» режиссёра Алексея Учителя. Всё это время, с 18 до 21 часов, состоится благотворительный сбор корма и наполнителя для животных, которые находятся в приюте «Лучший друг». Кроме того, представители молодёжного центра «Synergy» будут собирать необходимое для приютов, детских домов, реабилитационных центров, домов престарелых и малоимущих семей. Вход: свободный.

Фестиваль доброты "Майские коты". Фото: VisitTyumen

- В театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) в 19.00 пройдёт спектакль по мотивам бессмертного произведения Островского «Не всё коту Масленица». Зрители постановки смогут посмеяться над ситуациями, в которых оказываются герои и сделать свой правильный выбор: деньги или любовь. Стоимость: от 200 до 450 рублей.

Спектакль "Не всё коту Масленица". Фото: VisitTyumen

- В ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1) в 22.00 состоится ночной концерт с Тюменским филармоническим оркестром «Ночь на лысой горе», по одному из четырёх небольших произведений для оркестра, созданных Мусоргским. В своём произведении композитор обратился к фантастике, к области народных поверий и сказаний. В их числе: одно из высших достижений французского оперного творчества XIX века «Фауст», инструментально-хореографический антракт «Вальпургиева ночь» и симфоническая поэма «Пляска смерти», связанная с обращением К. Сен-Санса к стихотворению французского поэта А. Казалиса. Стоимость: от 400 до 800 рублей.

"Ночь на Лысой горе". Фото: VisitTyumen

- В Выставочном зале «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12) с 24 мая по 2 июня с 11 до 19 часов проходит крупнейшая выставка-продажа индийских товаров «Любимая Индия». Здесь тюменцы смогут купить уникальную бижутерию, многочисленные изделия из текстиля, индийскую косметику, шёлковые ковры, мебель ручной работы, индийский и цейлонский чаи, рис Басмати, специи, восточные сладости и многое другое. Вход: свободный, а там уж набирайте по своим возможностям.

Выставка-продажа "Любимая Индия". Фото: VisitTyumen

СУББОТА, 25 МАЯ

- На площади у ДК «Строитель» в 12.00 состоится праздничная программа «Славянский венок», посвященная Дню славянской письменности и культуры. Сначала пройдёт квест «Кладовест», где все гости могут попробовать отгадать загадки, головоломки, вспомнить народные сказки, песни и пословицы. Наиболее активные смогут попытать участие на знание народных танцев и обычаев. Вместе с этим будет проходить выставка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. В 13.00 начнётся концертная программа, в которой примут участие ведущие коллективы города. Вход: свободный.

Праздничная программа "Славянский венок". Фото: VisitTyumen

- В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60) 25 и 26 мая в 16.00 будут праздновать очередной день рождения. В прошлый раз тюменцев развлекала Бузова, на этот раз ожидается выступление DJ Groove и «Иванушек International. Гостей ждёт цирковое шоу, фэшн-показы, флешмобы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, розыгрыш автомобиля и подарки. Вход: свободный.

День рождения ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Фото: VisitTyumen

- В театре «Ангажемент» в 18.00 состоится показ спектакля «Русская народная почта». Это смешная и грустная трагикомедия о жизни одинокого пенсионера Ивана Жукова. Не найдя точек соприкосновения с реальным миром, старик начинает сам писать себе письма от бывших друзей, от президента, директора телевидения и начинает общаться с Лениным, Сталиным, Чапаевым, марсианами и английской королевой. Главная мораль спектакля – успевайте жить, чувствовать и дерзать! Стоимость: от 200 до 500 рублей.

Спектакль "Русская народная почта". Фото: VisitTyumen

- В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) состоится лекция о природе говора. Участникам расскажут, какой говор есть у тюменцев, какая речь является нормативной, как исправить говор и сделать речь чище и как общаться с жителями других городов, которые «окают» и «акают». Стоимость: по тарифам кафе, телефон для записи: 46-84-09.

Лекция о природе говора. Фото: VisitTyumen

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

- В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) в 10.00 состоится лекция-завтрак CreativeMornings на тему «Заповедник». Правда, речь пойдёт не о тех заповедниках, где обитают животные, а о тех, которые существуют внутри каждого из нас. Проведёт встречу Александр Семенюта – он проведёт аналогию заповедника с потаёнными местами в человеке, где обитают искренность и смелость. Зарегистрироваться на встречу можно здесь.

Лекция-завтрак CreativeMornings. Фото: VisitTyumen

- В Историческом парке «Россия – Моя История» (ул. Орджоникидзе, 47) в 15.00 пройдёт мастер-класс «Загадай желание». Посетив его, участники мастер-класса смогут самостоятельно изготовить тряпичную куклу «Желанницу», которая считалась амулетом на исполнение задуманного. Кроме этого, посетители смогут узнать о том, какие традиции и поверья были связаны с оберегом в прошлых столетиях. Стоимость: 250 рублей с человека, обязательна запись по телефону: 7 (3452) 68-11-11.

Мастер-класс "Загадай желание". Фото: VisitTyumen

- В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в кинолектории «Образ театра в отечественном кино» пройдёт лекция, посвящённая фильму «Зелёная карета» Яна Фрида. Картина рассказывает трагичную историю актрисы Варвары Асенковой – блистательной исполнительницы водевилей на сцене Александрийского театра. Киновед Наталья Соколова познакомит аудиторию с картиной, а также расскажет об экранизациях популярных в XIX веке водевилей. Кроме того, посетители увидят фрагменты из отечественных фильмов «Старинный водевиль», «На подмостках сцены» и «Лев Гурыч Синичкин». Вход: свободный.

Лекция, посвящённая фильму "Зелёная карета". Фото: VisitTyumen

- В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, этаж 2) в 19.00 пройдёт показ голливудских фильмов с одноголосым переводом на VHS-оборудовании. Мероприятие носит название «Видеосалон Fabric Bar», ведь раньше увидеть современное кино можно было только посетив видеосалон. Все мы смотрели фильмы в озвучке Володарского, Гаврилова, Визгунова, Горчакова и Санаева; в этот раз пройдёт показ боевика «Рэмбо 2» с Сильвестром Сталлоне. Стоимость: депозит на фильм – 300 рублей, на эту сумму можно заказать что-нибудь в баре.