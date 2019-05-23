2019-05-23T14:07:41+03:00
Общество

И снова Sukhoi Superjet: в Домодедово на 7 часов задержали вылет самолета Москва-Тюмень

Ночной рейс авиакомпании «Ямал» приземлился в Рощино только в полдень
Марина АНТОНОВА
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Из-за неисправности Sukhoi Superjet АК "Ямал" на 7 часов задержала рейс Москва-ТюменьИз-за неисправности Sukhoi Superjet АК "Ямал" на 7 часов задержала рейс Москва-ТюменьФото: Ольга Крыльцова
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Пассажиры авиакомпании «Ямал», которые ночью должны были прилететь из Москвы в Тюмень, смогли добраться до областного центра только днем. Самолет приземлился в аэропорту Рощино сегодня, 23 мая, в 14.06.

По словам пассажиров злополучного рейса, вместо указанного времени - 1.45, самолет вылетел из аэропорта Домодедово в 9 часов по московскому времени. Все это время они провели в здании воздушной гавани.

В авиакомпании причины задержки рейса не сообщили, отметив, что самолет благополучно приземлился в Тюмени. Что касается остальных рейсов «Ямала», они будут выполнены согласно расписанию, заверил корреспондента «Комсомольской правды-Тюмень» представитель перевозчика.

Между тем, пассажиры рейса уверены, что причиной задержки вылета стала неисправность судна. По их словам, Sukhoi Superjet долго обследовали, в итоге заменили на Airbus. Одной из возможных причин называют не исправность тормозов.

Вместе с тем, это далеко не первый инцидент с Sukhoi Superjet 100. Только после трагедии в московском Шереметьево, где в результате пожара на борту воздушного судна погиб 41 человек, периодически в российских СМИ мелькают сообщения о сбоях вылетов рейсов, выполняемых аналогичными самолетами.

Между тем, авиакомпания «Ямал» пока не намерена отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet и переходить на использование других лайнеров. Об этом представители перевозчика заявили, отвечая на официальный запрос редакции «Комсомольская правда – Ямал» 5 мая. Сейчас флот авиакомпании насчитывает 15 таких судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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